習近平舊主張V.S.特朗普新震撼　中美慕尼黑交鋒高下立現

中國外長王毅日前在慕尼黑安全會議「中國專場」發表主旨講話，主題是《堅定做變革世界中的建設性力量》。王毅演講開篇就提到了多極化的世界既是歷史的必然，也正在成為現實。中國主張應當推動平等有序的世界多極化。

「這是習近平主席提出的又一重大主張，也是我們對多極世界的真誠期許。中國必將是多極體系中的確定性因素，將堅定做變革世界中的建設性力量。」

在中國外交部官方網站看法的王毅演講全文中，上述字跡是用黑體字特意標粗凸顯的。

2月14日，王毅外長出席慕尼克安全會議，在「中國專場」講話並回答了現場提問。(Reuters)

慕尼黑安全會議是各國暢談對當今世界安全局勢認識的非常重要的平台。美國副總統萬斯（J.D. Vance）發表的演講震驚歐洲。他大肆批評歐洲在「基本價值觀」上的倒退，稱其面臨的最大「威脅」並非來自俄羅斯或中國，而是歐洲國家自己對於言論自由的壓制，以及對於移民問題的疏於管理。這代表了特朗普政府對當今國際格局的最新看法——美歐大西洋安全框架地動山搖。

而王毅提出的主張雖然是習近平的又一重大主張，但並非新近主張。推動平等有序的世界多極化是2023年12月習近平在中央外事工作會議上提出的。當時習近平提出兩大重大主張，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

整個2024年中國外交官在不同場合就兩大主張進行了官方宣傳。中國學者就這兩大主張進行了不同程度的解讀。按照中國官方的說法是這一重要主張有着極強的現實針對性和戰略指導性，將為世界和平和發展事業提供新的思想引領，也將為推動構建人類命運共同體提供重要路徑。

2025年2月15日，王毅在德國慕尼黑會晤德國總理朔爾茨。（中國外交部）

在這裏筆者並不是要談這一主張有何戰略指導性。王毅為什麼在慕尼黑安全會議期間再次推銷習近平提出的這一理論，代表了中國的何種意圖，才是關鍵。

平等有序的世界多級，是中國對國際格局深入思考的結果。這其中的關鍵詞是平等有序。平等指的是大小國家一律平等。這一主張，針對的是當今世界的不平等現象。從單級世界向多級世界過度，霸權主義的國家需要從尊重新崛起的國家開始。這是平等的第一要義。近年來中國在談到中美關係時特意提到相互尊重是重要原則。為什麼要提相互尊重？這背後暗含着中國需要美國承認中國已經取得的國際地位的訴求。

同理，在世界多級化推進的過程中，強調平等，是希望以往的發達國家集團和既得利益者，要看到承認尊重全球南方國家以及金磚國家取得的發展成就。如果不尊重，還是按照以往的習慣推行打壓政策，必然引發諸多矛盾和對抗。平等事實上是對歐美等西方國家說的。

2025年2月14日，德國慕尼黑，美國副總統萬斯（JD Vance）在慕尼黑安全會議 (Munich Security Conference，MSC) 上發表演說。（Reuters）

有序這一詞，在筆者看來是對全球南方等新興崛起國家而言的。國際秩序的演進不是激烈的，不是猛烈的，是有序的。當新興國家開始使用現實影響力來爭取權益時，有序顯得特別必要。如果是無序的，那麼鬥爭和抗爭的效果將大打折扣。多極化不是陣營化，更不是碎片化、無序化。新興國家要團結，要講究鬥爭的策略，同時也要遵守一定的規則。

中國明確提出各國都要在以聯合國為核心的國際體系內行事，都要在全球治理的進程中合作。亮明瞭中國要推動的國際秩序革新不是推倒重來，而是改良式推進舊秩序向合理化方向發展。

蘇聯解體後，世界進入了美國單極霸權的時代。雖然多極化並不是一個新概念，但直到近年來「全球南方」群體性崛起，才加速了世界多極化進程。

2023年12月27日至28日，中央外事工作會議在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。在此次會議上，習近平提出了倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。（中國外交部官方網站）

王毅再次重申中國2023年提出的這一重大主張，說明中國思考問題的出發點從來不是一時的得失。無論是拜登政府還是特朗普政府，都無法改變也都需要面對多極化的世界進程。中國主張有相當長的時效性。

中國考慮的從來不只是對抗美國，或者是變革世界秩序，中國思考的是世界局勢演進過程中，該如何做對世界更有利。中國討論問題和審視的視角，體現了一個大國政策的建設性 、全局性和前瞻性。

美國副總統萬斯帶去的是特朗普政府的全新主張，思考是的多級世界下美國如何獨善其身，向傳統的美國盟友開刀是第一步。

相比之下，中美外交高下立現。