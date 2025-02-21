以色列稱4具歸還遺體其中之一出錯　並非女人質Shiri Bibas

以色列軍方周五（2月21日）表示，哈馬斯（Hamas）日前歸還的4名以色列人遺體中，其中之一並非原定釋放的人質，指責對方違反已經搖搖欲墜的停火協議。



路透社報道，兩具嬰兒遺體確認是年僅9個月的最年幼人質Kfir Bibas、他4歲大的哥哥Ariel Bibas，但據稱是他們母親Shiri Bibas的遺體並不匹配、身份不明。

以軍聲明表示：「這是哈馬斯恐怖組織極其嚴重的違反協議行為，根據協議，哈馬斯有義務歸還4名已死亡的人質。」並要求歸還Shiri和所有人質。

哈馬斯把4名以色列人質（由左至右）Shiri Bibas, 其兩名兒子Kfir Bibas, Ariel Bibas, 與及另一名男人質Oded Lifshitz的遺體歸還，但以色列指其中一具遺體身分出錯，並非Shiri Bibas。

另一名被移交的死亡人質，Oded Lifschitz的家人在聲明中表示，他的遺體已經得到正式身份確認。

據報道，移交現場出現4個黑色棺木，紅十字會車隊負責在移交現場，將這四名人質遺體運回加沙交還在駐以軍。哈馬斯輪番放人時會將人質帶上現場平台，今次則將這四口棺木擺上台，台上則用帶有以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）面孔的吸血鬼角色圖像作為背景。

2025年2月20日，以色列士兵抬着以色列人質 Shiri Bibas 和她的兩個孩子 Kfir 和 Ariel Bibas，以及Oded Lifschitz 的棺材，這些人質在2023年10月7日哈馬斯的襲擊中在加沙地帶被綁架。他們的遺體據停火協議被移交給以色列。（Reuters）

此舉遭到聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的譴責。