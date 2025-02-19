特朗普「接管」加沙背後：沒有國家的巴勒斯坦　沒有安全的以色列

加沙停火已經突破第30天，特朗普（Donald Trump）的「接管」提議也持續攪動局勢。

2月16日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio ）首度前往以色列與內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）討論加沙問題。魯比奧指出，特朗普的提議不同於過去的陳腐想法，「坦白說是需要勇氣及遠見的大膽構想」；內塔尼亞胡也表示，特朗普對於加沙抱持「大膽願景」，美以兩國在加沙問題上看法一致，會共同努力推動願景成真。

而有別於美以之間相談甚歡，阿拉伯世界則是一片慌亂，尤其是被特朗普反覆點名的埃及與約旦。根據法新社報道，沙特已準備在21日舉辦「小型阿拉伯峰會」，討論應對特朗普「接管」加沙的集體方案，與會者包括沙特在內的海合會6國、埃及與約旦共8國領導人，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也會參與。

圖為2025年2月16日，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）共同出席新聞發布會。（Reuters）

埃及則將在27日召開「阿拉伯國家緊急峰會」，討論巴勒斯坦領土「最近的嚴重事態發展」。另根據《衛報》2月16日報道，埃及也正與世界銀行討論「不同於特朗普方案」的重建計畫，規劃將重建過程交由技術官僚與公民社會代表組成的委員會負責，排除哈馬斯（Hamas）參與。顯然，埃及想在不接收難民的前提下，滿足以色列弱化哈馬斯角色的現實要求。但即便如此，《衛報》援引的歐洲消息人士還是認為，由於哈馬斯在加沙的軍事存在未獲解決，埃及方案恐怕很難被以色列接受；不過因為以色列也拒絕保證巴勒斯坦建國前景，所以阿拉伯各國出於政治正確考量，也很難出動部隊前來加沙維和，滿足以色列的安全需求。

而在以阿僵局外，巴勒斯坦內部似乎也有動作。阿拉伯天空新聞（Sky News Arabia）在2月16日晚引述消息人士稱，哈馬斯在一封致巴勒斯坦解放組織（PLO，簡稱巴解）的信中表示，願將加沙地區移交巴勒斯坦權力機構，換取哈馬斯人員加入未來的加沙新政府。消息人士指出，這是埃及施壓哈馬斯代表團的直接結果，但內塔尼亞胡發言人已在18日表示，反對巴勒斯坦權力機構控制戰後加沙。

從各種新發展來看，特朗普的「接管」提議正在衝擊既有結構。不論這位商人總統的真實目的為何，前述動態都暴露美以阿之間的三方博弈，以及被停火協議暫時遮掩的漫長困境：被拋棄的巴勒斯坦沒有國家，殺紅了眼的以色列沒有安全。

2025年2月8日，哈馬斯武裝分子釋放了自2023年10月7日襲擊以來被扣押在加沙的人質Eli Sharabi。（Reuters）

「沒有國家」的巴勒斯坦

首先是「沒有國家」的巴勒斯坦。

如果直接否認巴勒斯坦是「國家」，全球卻有146國承認「巴勒斯坦國」，巴勒斯坦權力機構更被聯合國賦予特殊身分，是國際公認的政治代表；但如果認定巴勒斯坦是「國家」，其「政府」卻分裂成巴勒斯坦權力機構與哈馬斯兩個實體，「領土」則被割裂成破碎的約旦河西岸以及被封鎖的加沙，明顯沒有統一基礎。

如果再把西岸與加沙各自視為「國家」，這兩國也與一般國家相當不同：受到國際承認的巴勒斯坦權力機構幾近殘廢，不僅無法阻止以色列定居點滲透西岸，還要忍受以色列軍警的不定期掃蕩，巴勒斯坦民意也因此「怒其不爭」；不受國際承認的哈馬斯則依靠武力盤據加沙，長期控制這塊發展滯後的「露天監獄」，即使被阿拉伯國家集體排斥、被以色列嚴厲封鎖，卻還是有巴勒斯坦民意的高度擁護，以及伊朗的暗中支持。

而這種分裂現實，展演了巴勒斯坦「建國」的兩種情境。

第一是巴勒斯坦權力機構所代表的「被殖民」情境。這個情境確保巴勒斯坦擁有「準國家」形式、能與以色列進行某種程度的「共存」，卻迴避不了「國際承認」的一體兩面：為爭取外界援助與政治代表性，巴勒斯坦權力機構必須服從歐美管束，用和平姿態應對以色列的予取予求，眼睜睜看著定居點不斷滲透，還要自主鎮壓內部反以武裝。結果雖然保住自己的代表身分，也保障了部分巴勒斯坦人的基本生存，卻在政治尊嚴上飽嚐屈辱，並在民族情感上不斷失血。

第二是哈馬斯所代表的「被鎮壓」情境。這個情境並沒有國際承認加持，甚至不被阿拉伯國家支持，全靠自己的軍事實力、反以情緒苦撐，並在勉強扮演「加沙政府」同時，承受作為「恐怖分子」的嚴厲代價：經濟被以色列高強度封鎖、大量平民生活在貧窮線以下，所有射向以色列的火箭都會換來高強度報復，無辜死傷則被「附帶損害」一詞輕輕帶過。這就牽引出「烈士政治」的一體兩面：犧牲的姿態令人動容，只要還有一人起身反抗，就象徵以色列的征服沒有成功，但這也意味著，加沙永遠無法停止流血。

2025年2月13日，巴勒斯坦人在加沙北部的傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營附近行走，他們旁邊滿布由被摧毀建築物形成的廢墟。（Reuters）

從「存在即合理」來看，兩種情境都有自己的誕生脈絡與背景，也已在現實各自扎根；但從結果來看，不論是「被殖民」或「被鎮壓」，都無法讓巴勒斯坦走出「沒有國家」的圍城：比起一國政府，巴勒斯坦權力機構更像被以色列與歐美箝制的總督府；哈馬斯控制下的加沙則是大片難民營與貧民窟，極度仰賴聯合國救濟，伊朗援助進場後，則變得更像聽命德黑蘭的地緣前線。

整體來說，「被殖民」與「被鎮壓」都是建國無望下的各自扭曲，而導致這種現象的關鍵，就是以巴雙方實力的嚴重不對等：巴勒斯坦雖有輿論同情、也是某些社群永遠的政治正確，卻敵不過以色列背後的一個美國；而也正因美國對以色列的無條件支持，阿拉伯國家紛紛在1970年代後拋棄了巴勒斯坦，畢竟沒有國家能夠承受對決美國的代價，尤其是在支援巴勒斯坦根本無利可圖的情況下。

於是在泛阿拉伯主義退潮的歲月，巴勒斯坦武裝先是轉向泛伊斯蘭主義尋求續命，接著在多年掙扎後淪為中東地緣的無助孤兒，最後在國際共推《奧斯陸協議》（Oslo Accords）、伊朗動員「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的背景下，裂解出了「被殖民」與「被鎮壓」兩種扭曲情境，前者活得屈辱，後者死得蒼涼。

從這個脈絡來看，2023年10月爆發的「阿克薩洪水行動」（又稱「第三次大起義」），其實就是「被鎮壓」情境的極致展演，卻也將巴勒斯坦的「沒有國家」困境放大到了極致。

2025年2月4日，有數名巴勒斯坦人走過位於加沙走廊南部拉法（Rafah）的建築物廢墟。（Reuters）

首先就是加沙民眾的慘痛遭遇。據加沙衛生部2025年1月9日表示，有超過46,000名巴勒斯坦人在戰爭中喪生，其中超過一半是婦女兒童；另根據聯合國衛星中心（UNOSAT）2024年9月報告，加沙有超過257,800間房屋被毀，戰前230萬人中口的95%因而流離失所，破壞規模是二戰以來首見，且建築上的碎裂瓦礫要14年才能清運完畢，這意味所謂第三階段的重建作業必然曠日廢時。眼下加沙民眾已經開始返回家園，但迎接他們的恐怕更多是斷垣殘壁、而非昔日故居。

哈馬斯當然也遭受巨大打擊。除了彈藥庫存消耗、人員大量傷亡外，還先後陣亡兩個領袖：2024年7月31日，哈尼亞（Ismail Haniyeh）在參加伊朗總統就職典禮後，於德黑蘭被以色列暗殺；2024年10月16日，以色列國防軍部隊在拉法南部的一次例行巡邏中，偶然擊殺辛瓦爾（Yahya Sinwar）。

雖說目前雙方已經停火，如果停火狀態持續、以色列短期內也不再發起新攻勢，哈馬斯應能順勢恢復元氣。不過這次重創程度不同以往，所需的休養時間也必然漫長，且有鑑於以色列未來的監控力道上升、伊朗的援助能量下降，哈馬斯要再累積到發起下一波「大起義」的實力，應該需要很長時間。

當然「阿克薩洪水行動」也不是毫無收穫。一來，這場衝突成功打亂沙特與以色列的建交進程，滿足了伊朗的地緣需求；二來，衝突的慘烈畫面在社群媒體上傳播，巴勒斯坦議題也因此成為阿拉伯世界、乃至全球的輿論焦點，只是這種焦點的作用恐怕就像前兩次「大起義」，激烈但不持久，尤其是在阿拉伯世界。

2000年巴勒斯坦第二次大起義爆發後，阿拉伯各國都在傳唱由22位歌手共同錄製的《阿拉伯夢》（الحلم العربي），以表達對巴勒斯坦的支持，但也僅止於此，沒有進一步政治與軍事行動；2023年10月「阿克薩洪水行動」爆發後，又有出身新世代的25位阿拉伯歌手共同錄製《我們會回來》（راجعين，Rajieen），呼籲各界關注加沙苦難，歌詞泣血又極具衝撞性，在YouTube上有超過1,800萬次觀看，但戰爭還是一路打到2025年，且阿拉伯各國除了卡塔爾與埃及參與斡旋、沙特被迫停止與以色列的建交談判外，基本上就沒有更多實際動作。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在釋放以色列人質之日，在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的街道上巡遊。（Reuters）

說得更直接，巴勒斯坦議題雖是阿拉伯輿論永遠的政治正確，持續70年的抵抗事業卻已被政治大勢拋棄；作為抵抗象徵的黑白格紋頭巾（كوفية فلسطينية）雖然成為示威現場的流行符號，其現實作用卻恐怕更接近作為圖騰的哲古華拉（Che Guevara）頭像：既是商業與資本主義邏輯的展演，也是對反抗全盛時期的漫長告別，巴勒斯坦始終在建國，卻也卡在了「沒有國家」的尷尬狀態。

而目前的停火協議顯然也無助解決這種問題，因為造成僵持的底層結構並沒有改變：阿拉伯國家還是若無其事繼續生活，加沙與約旦河西岸的分裂也沒有彌合跡象，哈馬斯更沒有同意解除武裝。

從這個視角來看，特朗普的「接管」方案反而成為撬動僵局的新支點，只不過是往更不利巴勒斯坦的方向進行：不論加沙巴勒斯坦人最後落腳何處，這個方案都以種族清洗、土地掠奪為核心，一旦施行將會重挫加沙代表的「被鎮壓」情境，讓西岸的「被殖民」情境成為主流，結果就與2020年提出的「世紀協議」目標一脈相承：讓巴勒斯坦成為被以色列馴化的殖民地，做一個不構成威脅的不正常國家。

雖說阿拉伯國家原本不想碰巴勒斯坦這塊燙手山芋，但在特朗普的撤銷援助威脅下，各方還是被迫動了起來。這背後或許有幾分對巴勒斯坦的同情，卻恐怕更多是對國家利益的擔憂：被特朗普點名的埃及與約旦每年都從美國接收超過10億美元的援助，如果這次悍然拒絕特朗普，可能要為資金缺口尋找替代來源；但如果同意接收數百萬巴勒斯坦人，又必然會對本土安全、政治生態造成衝擊。

正因如此，埃及正用盡全力施壓哈馬斯，希望在接收難民與滿足美以要求間找到出路。目前看來，這條路似乎就是讓哈馬斯主動放棄在加沙的統治地位，與巴勒斯坦權力機構進行整合，但從內塔尼亞胡政府的反應來看，這個方案又不被以色列接受。

顯然，直到新的變化水落石出前，「沒有國家」都會是巴勒斯坦揮之不去的漫長詛咒。

2025年2月8日，哈馬斯武裝分子釋放了自2023年10月7日致命襲擊以來，被關押在加沙的人質Or Levy、Eli Sharabi 和Ohad Ben Ami。（Reuters）

「沒有安全」的以色列

當然，以色列當然也有自己的漫長困境，那就是卡在了「沒有安全」的狼狽狀態。

如果說以色列「不安全」，這似乎否定了建國70餘年的既成事實；但如果說以色列「安全」，這似乎又忽略了以巴問題衍生的大小衝突，包括早年的以阿戰爭，以色列與巴解及哈馬斯的長年衝突，以及2023年10月爆發的「阿克薩洪水行動」與隨後引發的黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝南北夾擊，還有伊朗與以色列之間的多次導彈互射。

這種「沒有安全」的狼狽，正好暴露以色列在「後以阿戰爭」年代下，希望追尋安全卻反覆失敗的兩種情境。

第一就是以色列左翼代表的「土地換安全」。這一情境誕生在巴勒斯坦武裝被阿拉伯世界拋棄、國際也力勸以色列接受「兩國方案」的背景下，巴勒斯坦被迫放棄「從河流到海洋」的一國主張，以色列也願意撤出部分佔領地，換取與巴勒斯坦和平共存，1993年的《奧斯陸協議》就是代表。

但從結果來看，這次合作被以巴各自的激進派合力摧毀：以色列軍隊並沒有完整執行撤離，主持和平進程的時任總理拉賓（Yitzhak Rabin）甚至被極端分子暗殺身亡；巴勒斯坦內部諸如哈馬斯等武裝，也同樣不遵守協議，持續襲擊以色列。於是在《奧斯陸協議》簽署後7年，第二次大起義迅速爆發，「兩國方案」基本腦死，「土地換安全」的情境也宣告失敗。

第二就是近20年以色列政府所實踐的「安全換安全」。這一情境誕生在第二次大起義重挫以色列左翼、以色列社會整體右轉，哈馬斯也在巴勒斯坦民意中崛起、並在2007年實質佔領加沙的煙硝中，代表案例就是沙龍（Ariel Sharon）政府的隔離牆政策、內塔尼亞胡政府的反恐與對加沙軍事行動。

整體來說，「安全換安全」的思路相當直接，就是認為在各種強硬手段多管齊下後，即使不徹底解決以巴問題，也能確保以色列安全。而從過去20多年的發展來看，這種思路有其基礎，因為約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構形同躺平，加沙哈馬斯的襲擊頻率也持續下降，以色列更開始與阿拉伯國家建立新外交關係，一切似乎都往「好」的方向前進，直到2023年10月的「阿克薩洪水行動」炸裂天際，才暴露所謂「安全換安全」其實不過粉飾太平。

圖為2025年2月16日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）參觀以色列大屠殺紀念館。（Reuters）

當然從「存在即合理」來看，這兩種安全情境也都有自己的誕生脈絡與背景，是某一時刻的理所當然；只是從結果來看，不論「土地換安全」或「安全換安全」，顯然都解決不了以色列的「沒有安全」。而這背後不只是哈馬斯不配合，也牽涉猶太復國主義的深層訴求。

早在1919年，以色列開國總理本-古里安（David Ben-Gurion）就認為以巴雙方不可能共存，因為雙方都以民族國家身份對同一片土地宣告主權，「這個問題無解，我們之間存在一道鴻溝，沒有任何東西能夠填補這一鴻溝。」

基本上，本-古里安的說法預言了當今困境：以巴衝突似乎只能反覆管理，而無法徹底解決。但這種不加遮掩的直抒胸臆，也透露猶太復國主義的最極端貪婪，以及建國後放任定居點持續擴張的底層邏輯：既然無法共存，就要用盡手段攫取土地，接著盡可能安置猶太人，同時嚴格控制該地區的巴勒斯坦人口，並將其「轉移」到其他地區，最終打造一個「沒有巴勒斯坦人」的乾淨領土。

從這個視角來看，過去不願支持「兩國方案」兩國方案的哈馬斯與極端的猶太復國主義者，其實共享了類似的民族願景：對雙方來說，建國都是不可動搖的信仰，暴力原教旨主義則是通往「天堂」的必要之惡。因此，雖然以巴溫和派都希望合作，卻又被自己人反覆干擾，說到底，干擾原因無關協議細節，而是雙方始終存在「必須徹底摧毀對方」的血腥呼聲。在這種敘事視野下，「兩國方案」根本不是衝突解方，而是對民族大義的無恥背叛，必須徹底搗毀。

所以，從第二次大起義到「阿克薩洪水行動」、從《奧斯陸協議》到哈馬斯崛起，再到如今的巴勒斯坦「被鎮壓」情境對撞以色列的「安全換安全」，其實都不是近30年才產生的新現象，而是猶太復國主義在這塊「應許之地」生根後，就反覆上演的深層博弈變體，是雙方各自預想的「天堂」之路，打開了通往地獄的血腥大門。

圖為2月8日，哈馬斯釋放3名以色列人質阿米（Ohad Ben Ami）、沙拉比（Eli Sharabi）以及同日從諾瓦音樂節（Nova Festival）擄走的萊維（Or Levy）。（Reuters）

而這次圍繞「阿克薩洪水行動」的停火協議，顯然也沒能解決這種想要「一勞永逸」的深層矛盾；就像各方之所以要把停火規劃成三階段，也是因為戰後走向的不確定。其中，釋放人質與換囚明顯是相對容易達成的事項，所以能安排到第一階段進行；但有關以色列全面撤軍、哈馬斯戰後地位問題、重建加沙可能涉及的巴勒斯坦權力重組，就只能延後到第二、三階模糊以對，甚至根本迴避不提，明顯是想靠著現實走一步算一步。

但以色列內部早在停火前就已按捺不住。2023年10月「阿克薩洪水行動」後6天，以色列情報部就草擬了「關於加沙平民人口的政策選擇」（Options for a policy regarding Gaza's civilian population）文件，建議將加沙地帶的230萬居民遷至埃及西奈半島。當時內塔尼亞胡並沒有正面肯定提案，卻也沒有阻止官員談論「重返加沙」；即便停火協議已在1月19日正式生效、雙方也陸續交換人質與囚犯，相關主張還是反覆出現。

而這無疑是特朗普「語出驚人」的重要背景。1月25日，特朗普先是提議「清空」加沙，要求埃及與約旦協助收容巴勒斯坦人，「這樣問題就解決了」；2月4日在與內塔尼亞胡的聯合記者會上，特朗普又宣布美國即將「接管」加沙，並且再度點名埃及、約旦協助安置難民。這段驚人發言讓在場的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）瞪大雙眼，更不要提身處同一空間的其他記者與官員。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

而各方震驚也不難想像。在道德層次，這種作法等同種族清洗，會有高昂的輿論成本；在政治層次，埃及與約旦已經多次表態不收加沙難民、特朗普也承諾要「退出沒必要戰場」，因此不論「清空」或「接管」，似乎都沒有落地空間，就連美國媒體也普遍認為特朗普的提議「幾乎不可能執行」。

當然從過往經驗來看，「接管」也可能只是特朗普的政治姿態，目的是要迫使哈馬斯在第二階段的停火談判讓步，又或是施壓其他阿拉伯國家提出更能確保以色列安全的戰後方案，例如埃及的「哈馬斯移交加沙治權」方案，當然成效如何則是另一件事。

不過無論未來走向如何，光是美國介入提議「接管」這點，就已經寫下以色列「安全換安全」的第二次失敗：第一次是無法阻止「阿克薩洪水行動」爆發，第二次則是在耗費大量時間、預算、政治成本，毫無節制殺紅了眼後，依然無法殲滅哈馬斯，甚至沒能迫使哈馬斯解除武裝。間單來說，如果沒有美國進場干預，光憑以色列自己，根本解決不了「沒有安全」的問題，甚至連管理衝突都做不到。

時至今日，哈馬斯所代表的「被鎮壓」情境，依舊以加沙為根據地，與以色列的「安全換安全」情境相互對峙。雖然特朗普的「接管」方案有可能從根本撬動局勢，但在這天真正到來前，「沒有國家」仍會是巴勒斯坦的詛咒，「沒有安全」也還是以色列的隱憂。