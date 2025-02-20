哈馬斯交還人質遺體 移交4黑棺木 台上放以色列總理吸血鬼圖像
撰文：官祿倡
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與以色列在1月19日達成停火協議的哈馬斯（Hamas）周四（2月20日）在加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）移交4名以色列人質遺體，包括一名遇害時年僅9個月的最年幼人質Kfir Bibas。
哈馬斯早前表示，將在停火協議第二階段期間，一次過釋放所有剩餘人質，而不是分階段釋放。今次移交的4具人質遺體還包括Kfir Bibas的亡母Shiri Bibas與4歲大的亡兄Ariel Bibas，此外另一名以色列人質Oded Lifschitz的遺體也會一同交還以色列。
路透社指移交現場出現4個黑色棺木，紅十字會車隊負責在移交現場，將這四名人質遺體運回加沙交還在駐以軍。哈馬斯輪番放人時會將人質帶上現場平台，今次則將這四口棺木擺上台，台上則用帶有以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）面孔的吸血鬼角色圖像作為背景。
哈馬斯在2023年10月7日襲擊以色列還擄走多名人質，以色列人Yarden Bibas一家不幸淪為肉參，他本人在今月初獲釋返回以色列，哈馬斯今次則交還他妻兒Shiri、Kfir與Ariel的遺體。哈馬斯指他妻兒在當年11月不幸遭以色列空襲身亡，以色列則未回應此事。
目前仍有76名人質滯留在加沙，外界認為其中只有一半左右人質存活，迄今有19名人質獲釋。
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