王毅出席G20外長峰會　與俄外長會面談及俄烏問題

中共中央政治局委員、外交部長王毅於當地時間周三（20日）在南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）外長會期間，與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa），以及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面。



拉馬福薩20日會見王毅，拉馬福薩請王毅轉達對習近平的誠摯問候，表示衷心感謝中國對南非爭取民族獨立的堅定支持和加快國家發展的寶貴幫助。他強調，「南非珍視南中高度互信，視中國為可靠的朋友，將繼續堅定奉行一個中國政策」，願深化各領域務實合作，推動南中新時代全方位戰略合作夥伴關係取得更多成果。王毅對於南非堅定奉行一個中國政策表示「讚賞」。

王毅表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正向更高水準、更廣維度邁進。雙方互利合作穩中有進，戰略協作緊密有效，為維護兩國和兩國人民共同利益、推動世界多極化進程發揮了重要作用。

拉夫羅夫向王毅介紹了烏克蘭危機最新發展和俄方考慮，並表示俄方著眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案。俄方重視中方秉持的客觀、公正立場以及同巴西等國發起的「和平之友」小組，願與中國保持溝通，同南方國家加強合作。王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為勸和促進、政治解決危機發揮建設性作用。