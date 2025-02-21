澤連斯基指與俄烏特使會面有成效　惟美方取消會後聯合記者會

英國媒體2月20日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在首都基輔舉行會面。澤連斯基會後形容會晤有成效（productive），但其發言人表示，在美方要求下取消會後聯合記者會。



據路透社報道，會晤結束後，澤連斯基在其社交平台撰文指，他與凱洛格就戰俘、和平協議中應包含的有效安全保障以及俄烏戰場上的最新局勢，進行了詳細和富有成效的對話。

烏克蘭總統澤連斯基與美國俄烏問題特使凱洛格會面後發文分享：

澤連斯基一改昨日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）針鋒相對的態度，在貼文中感謝美國向烏克蘭和烏克蘭人民提供的所有援助和跨黨派支持。

澤連斯基同時表示，烏克蘭已準備好與美國就投資及安全問題達成協議，指強大的烏克蘭與美國關係對全球有利。

據報道，特朗普尋求與俄羅斯重建關係，並投資對能源轉型至關重要的烏克蘭礦產資源。烏克蘭拒絕了美國上周提出的初步計劃，因為該計劃並不包含安全保障。

澤連斯基在其X貼文並未提及美方重視的礦產協議。