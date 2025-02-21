美財長：華府或放寬部分對俄制裁 擬今日與中國財長首通話
撰文：張子傑
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美國財長貝森特（Scott Bessent）2月20日表示，俄羅斯有意就結束俄烏戰爭展開談判，因此華府或可能放寬部分對莫斯科的制裁。
路透社報道，貝森特接受彭博社訪問，被問到美國會否視乎結束俄烏戰爭談判進展，增加或減少對俄羅斯的制裁時，表示「這會是很好的表述」，並指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有意盡快結束這場戰爭。
貝森特又將矛頭指向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），稱對方向自己保證會在慕尼黑簽署讓美國獲得5000億美元關鍵礦產協議，但至今仍未實現。貝森特形容，有關協議是讓基輔方面更接近美國的「精緻計劃」的一部分。
澤連斯基19日表示，華府的援助遠不及該金額，而且亦沒明確提出安全保障，因此拒絕接受協議。
另外貝森特提到，準備在21日與中國財長藍佛安通話，敦促北京方面實施經濟改革，鼓勵更多本地消費。
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