韓國《無限挑戰》「星級教練」驚傳離世　當日貼自拍照發文：Bye

韓國瑜珈教練李宥珠（이유주）是知名講師，擁有多項專業認可，同時也是廣告模特兒，並曾登上綜藝節目《無限挑戰》。



怎料，19日竟突傳她離開人世的消息，享年35歲，而她離世當天的發文也引發關注。

李宥珠離世當天曾貼自拍照並寫道：「Bye（再見）。」（IG@yuju_infounni）

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李宥珠所任職的瑜珈中心18日在官方社群發布公告，公開了李宥珠去世的消息：

懷着沉痛的心情通知大家這個突如其來的噩耗，李宥珠老師已於今日凌晨離開，前往沒有痛苦的地方。根據家屬的意願，不會舉行正式的葬禮，但我們將在瑜伽中心設置一個小空間，讓大家可以在本周五前緬懷她。

事實上，李宥珠在18日當天還有於社群發文，當時她曬出兩張自拍照，配文寫道：

Bye。

沒想到竟是她最後的告別文。

對此，許多網友都湧入留言區哀悼：

「希望妳在那裡能擁有寧靜的日常」

「願妳安息」

「謹此悼念故人，願逝者安息」。



李宥珠曾參加過綜藝節目《無限挑戰》，為班底們進行瑜伽指導，並以「明星級瑜伽講師」的身份活躍於業界。她也多次在媒體上亮相推廣瑜伽，並曾擔任各大知名品牌的代言人及形象大使。

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