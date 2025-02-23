德國大選開鑼　參選政黨一次看　經濟改革料成關鍵

決定下屆德國總理誰屬的聯邦議院選舉周日（2月23日）舉行，外界看好現為社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）成員的總理朔爾茨（Olaf Scholz）與基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）主席默茨（Friedrich Merz），今次大選都有哪些看點？朔爾茨能否順利「過關」？他們未來對華態度如何？《香港01》為大家整理這場選戰的情況。



德國政壇自去年朔爾茨辭退自由民主黨（FDP，簡稱自民黨）黨魁、財長林德納（Christian Lindner）後輪番震盪，由代表紅色的社民黨、黃色的自民黨和綠黨共組的「交通燈」聯合政府因此垮台，朔爾茨未過聯邦議院的信任投票進而建議總統解散議院，四年一度的大選因此由9月提前至本周日舉行。

圖為2024年11月25日，德國社會民主黨（SPD）召開記者會，宣布由朔爾茨（Olaf Scholz）當選該黨的總理候選人。（Reuters）

有哪些主要參選政黨？

德國政壇的主要的兩個中間派政黨是中左翼的社民黨和中右翼的最大在野黨聯盟黨（CDU/CSU，即基民盟與巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU，簡稱基社盟）共組的政黨聯盟），英國廣播公司（BBC）認為，由默茨領導的聯盟黨最有可能在選舉後成為最大黨。

極右翼另類選擇黨（AfD）與綠黨近年亦獲得不少支持。Yougov在20日根據旗下MRP模型預測的民調指出，AfD的支持率為20%，排名第二，綠黨則以13%支持率排名第四，聯盟黨以30%支持率位於榜首，社民黨獲16%支持率名列第三。

2025年1月11日，德國里薩，德國選擇黨聯合黨魁之一魏德爾在黨代會上被選為該黨2月大選總理候選人。 （Reuters）

此外，中右翼的自民黨、極左翼的左翼黨（The Left）以及左翼的「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW）亦參加選舉。

今次大選將選出聯邦議院的630個席位，由於單一政黨贏得絕對多數席位的情況少見，預料選後最大黨會與其他黨聯合組成可拿下過半議席的執政聯盟。外界還關注選後最大黨會否與AfD合作組成執政聯盟，不過朔爾茨與默茨選前均否認會與AfD合作。

有哪些關鍵議題？

德國目前面臨經濟、移民以及安全問題，各個黨派對此意見不一，其中經濟問題最為嚴重。半島電視台分析指，是否改革德國憲法規定的債務煞車（Debt Brake）以允許增加公共支出是本次選舉的核心議題。

這一機制規定政府只能支出與稅收相當的金額，但在緊急情況（如新冠疫情）下允許借出上限為GDP的0.35%的金額。當前經濟形勢下，這一限制被認為過於嚴格，或阻礙經濟刺激措施的實施。

社民黨與綠黨呼籲改革，但基民盟對此持審慎態度，AfD與自民黨堅決捍衛債務限制，反對放寬借貸政策。

何時開始投票？

票站將於當地時間周日上午8時（香港時間23日下午3時）至下午6時（香港時間24日凌晨1時）開啟，預計初步結果將在票站關閉後半小時內公布，最終結果通常會在夜間確定。

18歲以上的選民將進行兩輪投票，第一輪直選聯邦議院議員，第二輪給政黨投票，任何獲得5%票數或以上的政黨均可在聯邦議院獲得議席，否則將按比例將其分給其他進入議院的政黨。

第二輪投票決定政黨在聯邦議院中獲得的席位總數以及該政黨在政府中的話語權，因而至關重要。新一屆的聯邦議院的最大黨將提名下屆總理候選人，而聯邦議院會對候選人進行投票，贏得絕對多數票的候選人就任下屆總理。

2025年2月19日，德國下薩克森州（Lower Saxony），圖為基民盟的支持者在集會現場高舉支持默茨的標語。（Getty）

潛在的對華態度如何？

德國之聲（DW）分析指，若聯盟黨與社民黨組閣，則新一屆政府對華態度將會較為溫和，料進一步改善兩國關係；若聯盟黨和綠黨執政，則對華態度或轉向強硬，但兩黨在對華之外的領域有矛盾，出現這種情況的可能性較小。