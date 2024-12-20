山梨縣擬提高富士山通行費至每人4000日圓　料明年2月交議會審議

日本山梨縣知事長崎幸太郎12月19日宣布，政府在經過討論後，計劃調整富士山2025年夏季的登山規定，包括在半山腰向登山者每人徵收4000日圓通行費（約202港元）以及提前關閉通行閘門。政府20日將向相關單位說明新規定，預計2025年2月提交修正案給縣議會審議。



日本放送協會（NHK）19日報道，山梨縣政府計劃2025年夏季登山季起，一同向遊客強制徵收原本非強制的保護合作費與通行費，合共4000日圓。

2024年4月14日，日本富士河口湖町，富士山的倒影出現在河口湖上，富士山與櫻花樹互相輝映。（Reuters）

另外，山梨縣亦計劃提前2小時關閉位於縣內通行閘門，新規下吉田口登山步道管制閘門將從下午2時到翌日凌晨3時關閉；單日登山上限人數4000人的措施則不變。

長崎幸太郎19日在記者會表示，4000日圓的通行費是根據確保登山者安全、維護環境所需的經費，而計算出來的金額。

2015年7月2日，日本山梨縣富士吉田市，數名登山者沿著小徑步道登上富士山。（Getty）

日媒11月26日稱，山梨縣政府曾考慮三種方案，分別是向登山者每人3000日圓、4000日圓或5000日圓，但目的皆是皆減少富士山「單日來回攀登」造成的擁擠和危險現象。