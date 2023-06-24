鐵達尼號打撈權百年爭議　未得安寧的沉船　打撈還是「盜墓」？

載着5人前往深海參觀鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」6月18日失事，全員不幸喪生，使全球焦點再回到鐵達尼號。這艘葬身海底逾百年的沉船令全球多人著迷，不但衍生深海觀光團，事實上殘骸屬誰所有、誰有打撈權，在百年內出現不少爭拗，尤其是沉船內處處是寶物，更有「盜墓」爭議。



從英國出發前往美國的鐵達尼號，1912年4月15日擦撞冰山後沉沒，船上約2,200人中，逾1,500人死亡，據大西洋海事博物館網站指，救援人員僅尋回337具遺體，即佔死者約2成人。

鐵達尼號的故事並未因其沉沒海底而告終，除了大眾多年來談論船隻問題、船上乘客的經歷外，沉船殘骸與船內物件的擁有權、打撈權也一直是個富有爭議的問題。

誰擁有鐵達尼號

殘骸由誰擁有？英媒iNews在6月20日報道，鐵達尼號最初由白星航運公司（White Star Line）擁有及營運，但在沉船後的擁有權問題則另有故事，歷史學家勞登·布朗（Paul Louden-Brown）2012年受訪時稱「實際上是沒有擁有權」。

他指根據美國、英國和其他主要海洋國家所遵守的海事法，躺在國際水域的船隻實際上沒有擁有權。但由於鐵達尼號是從英國出發前往美國，船隻殘骸由這兩國共同管理。

罹難者物品高價賣出

早在鐵達尼號沉船後不久，消息已震驚全球多國，生還者回到陸上後，他們身上的不少物件也成為別人的目標，例如是姓名牌、小艇上的船槳等，這些東西在日後一一成為「寶物」。2008年，一名罹難者身上穿的染血救生衣以5.3萬美元（約41.3萬港元）賣出。

1985年，鐵達尼號的船體殘骸被發現，誰有打撈權的問題也備受關注，1987年，鐵達尼號風險投資公司（Titanic Ventures）發起調查與打撈行動，並在經過法律爭拗後，獲准打撈文物，這間公司之後把打撈權又出售給另一公司RMS Titanic, Inc.（RMST）。

↓泰坦號罹難者、「鐵達尼先生」納爾若萊任職於RMST↓

此一度引來承擔鐵達尼號賠償的保險公司不滿，但之後與RMST達成不公開的和解協議，因此RMST至今仍擁有鐵達尼號的打撈權。

在「泰坦號」海難的5名罹難者之中，77歲、外號「鐵達尼先生」的法國籍探險家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet），生前便是在RMST擔任水下研究總監。

自1994年來，RMST在鐵達尼號打撈出約5,000件物品，包括裝有衣服的手提包、餐廳裏的瓷器、未開瓶的香檳等。

↓從鐵達尼號打撈出來的物品↓

打撈抑或「盜墓」？

打撈工作並非沒有爭議，尤其是RMST的母公司於2010年代陷入財政危機，安排把從鐵達尼號打撈出來的物品進行拍賣，更是遭鐵達尼號死難者的後人抗議，批評是「盜墓」、「不義之財」。

至2020年5月，美國一名法官裁定允許RMST從沉船上打撈一台電報機，這決定改變了2000年的一個判決，即禁止切割或拆除船體的任何部份。

法官的新決定引來美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的強烈反對，批評違反英美此前達成的保護遺址協議，有關計劃最終在2021年擱置，只是原因不是部門反對，而是新冠疫情。

「深海賊」

除了正式取得打撈權的RMST外，更有傳言鐵達尼號「深海賊」盯上。2003年美媒Daily Press報道，有律師致函法院，指有證據表明佛羅里達州有一家公司曾使用潛艇違法打撈鐵達尼號的碎片。

2004年，第一位在80年代發現鐵達尼號沉船的考古學家巴拉德（Robert Ballard）重回殘骸現場，他也談到發現船內不少物品「失蹤」，例如是船鐘或一些燈，但未能確定已分解、掉落或是被盜。