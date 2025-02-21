因Elon Musk幼子抹鼻屎？特朗普把白宮辦公桌送走維修　引發猜測

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月20日發布帖文，講述把白宮總統辦公室內的「堅毅桌」送走維修，暫時換上另一辦公桌「C&O桌」，此引發不少人搞笑猜測，是否因早前富豪馬斯克（Elon Musk）幼子X AE A-XII到訪時抹下鼻屎到辦公桌，令「堅毅桌」要送往修理。



特朗普在社交網站Truth Social發文指，在選舉後，總統可以在7張辦公桌中選擇1張，他本來使用的是「堅毅桌」（Resolute Desk），但由於要輕微維修，所以暫時在辦公室內換上「C&O桌」。過去曾使用C&O桌的總統包括老布殊（George H.W. Bush）。

特朗普指該維修是「非常重要的工序」，又稱「這是一個美麗、但臨時的替補！」

特朗普2025年2月20日發布帖文，講述在白宮橢圓形辦公室暫時換走堅毅桌，換成C&O桌，圖為C&O桌（帖文截圖）

此帖文意外引發猜測，美媒Daily Beast指，這事是發生在馬斯克（Elon Musk）幼子X AE A-XII的「抹鼻屎事件」的數天後。

2月11日，X AE A-XII隨父親到訪白宮橢圓形辦公室，不少傳媒拍下他站在特朗普旁挖鼻孔的照片，他更被指把鼻屎抹到總統辦公桌上。搞笑事件一度搶走另外兩位大人物的風頭。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克的兒子X AE A-XII在白宮橢圓形辦公室中挖鼻孔，他身邊的特朗普好似未注意此事，眼神飄向另一方。（Reuters）

馬斯克有12名子女，X AE A-XII（左）是當中年紀最小的一位，圖為他2025年2月11日到訪白宮橢圓形辦公室，站在特朗普旁邊時挖鼻孔（Reuters）

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克與騎在他肩上的兒子X在白宮橢圓形辦公室出席活動。（Reuters）

X AE A-XII今年4歲，是馬斯克公開的12名子女當中年紀最小的一位，馬斯克未解釋帶兒子到白宮參加總統簽署行政命令儀式的原因，他之前則透露，希望在工作日程繁忙的情況下花更多時間陪伴孩子。

保守派網紅兼作家Ashley St. Clair於2月中發文，稱在5個月前誕下嬰孩，孩子父親是馬斯克。若所言屬實，該名初生嬰兒會是馬斯克的第13個孩子。