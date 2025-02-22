烏克蘭與美國閉門談判礦產協議　基輔提修改方案冀雙贏

據知情人士稱，烏克蘭和美國的談判代表尋求翻過本週跨大西洋關係破裂的一頁，就關鍵礦產確定協議。



在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）怒批烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）為「獨裁者」，稱其需要快速行動達成和平協議的兩天後，烏克蘭官員據悉正在與訪問基輔的美國特使凱洛格（Keith Kellogg）討論礦產問題。因討論閉門進行，知情人士要求匿名。

澤連斯基早前拒絕了美國提出的涉及烏克蘭礦產收入一半的初步方案，但隨後稱，周四（2月20日）與凱洛格的會面「重新點燃了希望」。

了解討論情況的一名知情人士稱，美國擬取得烏克蘭礦產牌照銷售和其他所得的50%，這將違反烏克蘭法律。基輔方面則提出修改這一方案，以使雙方得益；該初步方案的批評者稱這令人回想起幾個世紀前的殖民主義。

烏克蘭據報推遲了與美國簽署一項合作開採和加工礦產的重要協定。(Reuters)

就美國獲取烏克蘭礦產以換取安全保障締結協議，將是特朗普政府結束三年戰爭的關鍵一環。特朗普說，可能很快與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）會面。

澤連斯基在周四晚間對全國發表的每日講話中說：「我們需要與美國達成強有力的協議 —— 能夠真正發揮作用的協議，經濟與安全必須始終齊頭並進。」

知情人士稱，理想情況下，礦產協議要在美國與烏克蘭總統在場的情況下簽署。澤連斯基希望在特朗普與普京會面前，能夠先與特朗普會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

