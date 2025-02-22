特朗普：澤連斯基沒有談判籌碼　能否參與和談並不重要

美國媒體2月21日報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受媒體訪問時表示，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）手上根本沒有任何談判籌碼（no cards），他能否參與和平談判並不重要。



據《國會山報》（The Hill）的報道，儘管特朗普在接受霍士電台採訪時承認，俄羅斯襲擊了烏克蘭，但仍暗示前總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基對未能說服莫斯科需承擔共同責任。

特朗普在談到澤連斯基時表示：「多年來我一直在觀察，他（澤連斯基）手上根本沒有籌碼還在進行談判，他手上什麼都沒有，這讓人厭煩。」

特朗普接受霍士電台採訪時指澤連斯基根本沒有談判籌碼：

特朗普又指：“所以，說實話，我認為他是否出席和談並不是很重要，他的出現只會讓達成協議變得非常困難。」

特朗普繼而表示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）希望達成協議以終結俄烏戰爭。他認為普京並不一定要進行停火談判，因為如果他想要，他甚至可以得到「整個國家」。

2019年6月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在日本大阪舉行的二十國集團領導人峰會上（G20 Leaders Summit）舉行會晤。（Reuters）

特朗普向記者強調：「每當我說噢，這並不是俄羅斯的錯，我總是受到假新聞的攻擊。 但讓我告訴你，拜登說錯話了。澤連斯基也說錯話了。他們遭遇比他們更強大的人的襲擊。」

據英國《衛報》報道，特朗普在同日另一個場合指與普京的對話都十分良好（very good talks ），反而跟烏克蘭的對話則不太順暢（not such good talks with Ukraine）。

特朗普與澤連斯基近日不斷「隔空交火」；澤連斯基本周曾批評特朗普活在「假信息空間中」，特朗普其後反駁指澤連斯基是「沒有經過選舉的獨裁者」。