美媒：澤連斯基5件事激怒特朗普　美國幾乎撤回軍事支援

美國特朗普政府上台後,與烏克蘭關係愈見緊張,美媒2月21日引述來自美方的消息人士指,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)過去9天內有5件事激怒特朗普(Donald Trump)及其他美國高官,又指特朗普幾乎想撤回軍事支援。



美媒Axios報道,根據6位不具名的行政官員指,澤連斯基激怒的美方官員包括特朗普、副總統萬斯(JD Vance)、國務卿魯比奧(Marco Rubio)與國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz),一名官員指在爭取特朗普支持方面,澤連斯基「展示了如何不玩『交易的藝術』」(showed how not to do the 'Art of the Deal')。

2025年2月19日,美國總統特朗普在美國佛羅里達州邁阿密舉行的「FII 優先」沙特阿拉伯投資峰會上發表演說。(Reuters)

惹怒特朗普的5件事包括:

2月12日,美國財長貝森特(Scott Bessent)在基輔會見澤連斯基,提出烏克蘭讓美方取得礦產資源,以換取美方保護的方案,特朗普之後向傳媒指,澤連斯基對貝森特無禮,因為「睡覺」而推遲與貝森特的會面。

2月14日,在慕尼黑安全會議期間,美國副總統萬斯、國務卿魯比奧會晤澤連斯基,議題同樣是礦產協議,據消息人士指,澤連斯基指無權力在欠議會批准的情況下單方面同意協議,此說法令美方官員驚訝。

2月15日,澤連斯基公開拒絕美方的提議方案,來自白宮的消息人士認為,澤連斯基向傳媒說方案「不符合烏克蘭主權利益」的言論,與他前一天在社交網站的較積極說法有明顯不同。

澤連斯基2025年2月19日在基輔會見傳媒(TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS)

2月18日,美俄外長在沙特談判,澤連斯基批評這次會議沒有烏克蘭代表參加,特朗普之後在美國的記者會上指責澤連斯基。

2月19日,澤連斯基還擊,指特朗普「活在假訊息空間中」。特朗普之後批評澤連斯基是獨裁者。

報道指,特朗普連番遭激怒後,險些撤回美國對烏克蘭的軍事支援。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得(Riyadh)舉行會談,討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。

另一美媒《紐約郵報》則指,在特朗普的核心圈子內,幾乎沒有澤連斯基的支持者。

報道引述一位接近特朗普的消息人士指,「對澤連斯基和世界來說,最好情況是他立即離開(烏克蘭),前往法國。」