美媒：澤連斯基5件事激怒特朗普　美國幾乎撤回軍事支援

美國特朗普政府上台後，與烏克蘭關係愈見緊張，美媒2月21日引述來自美方的消息人士指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去9天內有5件事激怒特朗普（Donald Trump）及其他美國高官，又指特朗普幾乎想撤回軍事支援。



美媒Axios報道，根據6位不具名的行政官員指，澤連斯基激怒的美方官員包括特朗普、副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）與國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz），一名官員指在爭取特朗普支持方面，澤連斯基「展示了如何不玩『交易的藝術』」（showed how not to do the 'Art of the Deal'）。

2025年2月19日，美國總統特朗普在美國佛羅里達州邁阿密舉行的「FII 優先」沙特阿拉伯投資峰會上發表演說。（Reuters）

惹怒特朗普的5件事包括：

2月12日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在基輔會見澤連斯基，提出烏克蘭讓美方取得礦產資源，以換取美方保護的方案，特朗普之後向傳媒指，澤連斯基對貝森特無禮，因為「睡覺」而推遲與貝森特的會面。

2月14日，在慕尼黑安全會議期間，美國副總統萬斯、國務卿魯比奧會晤澤連斯基，議題同樣是礦產協議，據消息人士指，澤連斯基指無權力在欠議會批准的情況下單方面同意協議，此說法令美方官員驚訝。

2月15日，澤連斯基公開拒絕美方的提議方案，來自白宮的消息人士認為，澤連斯基向傳媒說方案「不符合烏克蘭主權利益」的言論，與他前一天在社交網站的較積極說法有明顯不同。

澤連斯基2025年2月19日在基輔會見傳媒（TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS）

2月18日，美俄外長在沙特談判，澤連斯基批評這次會議沒有烏克蘭代表參加，特朗普之後在美國的記者會上指責澤連斯基。

2月19日，澤連斯基還擊，指特朗普「活在假訊息空間中」。特朗普之後批評澤連斯基是獨裁者。

報道指，特朗普連番遭激怒後，險些撤回美國對烏克蘭的軍事支援。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。

另一美媒《紐約郵報》則指，在特朗普的核心圈子內，幾乎沒有澤連斯基的支持者。

報道引述一位接近特朗普的消息人士指，「對澤連斯基和世界來說，最好情況是他立即離開（烏克蘭），前往法國。」