美洲灣爭議遭封殺　美聯社與白宮對簿公堂

撰文：張子傑
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美聯社（AP）2月21日入稟華盛頓法院，指控特朗普政府3名高層官員侵犯言論自由。

路透社報道，美聯社起訴白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）和白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt），指控白宮封殺美聯社記者到橢圓形辦公室（Oval Office）及空軍一號採訪的舉動侵犯美國憲法。

狀紙提到，美國民眾和傳媒都有選擇自己言詞的自由，並不應遭到政府報復。美聯社又指，白宮封殺美聯社的編採決定違憲，亦沒有提供挑戰有關決定的機會，因此要求法院頒令白宮的手段違法，以及即時恢復白宮傳媒享有的採訪權。

特朗普封殺美聯社後，圖為2025年2月14日，空軍一號專機上預留給美聯社記者及攝影師的位置懸空。（Reuters）

這宗官司源於特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後簽署行政命令，指示內政部將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（Gulf of America，又稱美國灣），美聯社其後知悉特朗普的「正名」舉動，但同時以編採標準及全球讀者易於辯別為由，稱繼續使用原有名字，結果遭白宮封殺。

對於這宗官司，萊維特同日出席保守政治行動會議（CPAC）時堅持立場，強調需要在白宮確保真相和準確。

特朗普無限期封殺美聯社　禁記者進入白宮橢圓形辦公室及空軍一號美聯社繼續使用墨西哥灣稱謂　記者遭禁入白宮橢圓形辦公室採訪特朗普將墨西哥灣改名　BBC談歷史：西班牙人最初稱它「中國海」
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