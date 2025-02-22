美洲灣爭議遭封殺　美聯社與白宮對簿公堂

美聯社（AP）2月21日入稟華盛頓法院，指控特朗普政府3名高層官員侵犯言論自由。



路透社報道，美聯社起訴白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）和白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt），指控白宮封殺美聯社記者到橢圓形辦公室（Oval Office）及空軍一號採訪的舉動侵犯美國憲法。

狀紙提到，美國民眾和傳媒都有選擇自己言詞的自由，並不應遭到政府報復。美聯社又指，白宮封殺美聯社的編採決定違憲，亦沒有提供挑戰有關決定的機會，因此要求法院頒令白宮的手段違法，以及即時恢復白宮傳媒享有的採訪權。

特朗普封殺美聯社後，圖為2025年2月14日，空軍一號專機上預留給美聯社記者及攝影師的位置懸空。（Reuters）

這宗官司源於特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後簽署行政命令，指示內政部將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（Gulf of America，又稱美國灣），美聯社其後知悉特朗普的「正名」舉動，但同時以編採標準及全球讀者易於辯別為由，稱繼續使用原有名字，結果遭白宮封殺。

對於這宗官司，萊維特同日出席保守政治行動會議（CPAC）時堅持立場，強調需要在白宮確保真相和準確。