特朗普簽備忘錄加強CFIUS監管 限制中國在美戰略領域投資
撰文：王海
出版：更新：
英國媒體2月21日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日簽署一項備忘錄，要求美國外國投資委員會 （The Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）對中國在美國戰略領域的投資實施限制。
路透社引述一名官員報道，這項國家安全備忘錄旨在鼓勵外國投資，同時保護美國家安全利益，防備來自中國等外國競爭對手所帶來的威脅。
報道指備忘錄提到，「中國正利用我們的資本和技術來資助並現代化其軍事、情報和安全行動，對美國安全構成直接的威脅。」
按照這項指令，美國將建立新規則，「防止中國等外國競爭對手不當利用美國的資本、科技與專業知識，確保只有符合美國利益的投資才能獲批進行。」
這名白宮官員同時表示，特朗普政府將考慮對美國資金流向中國的敏感技術領域，實施新的投資限制，其中包括半導體、人工智能 (AI)、量子技術、生物技術、航天工程等領域。
據報道，CFIUS負責審查外國在美國的投資是否會帶來國家安全風險，中國近年在美國的投資已急劇減少。
據榮鼎諮詢集團提供的數據，中國每年對美國的投資金額已從2016年的460億美元（約3575億港元）降至2022年的少於50億美元（約389億港元）。
特朗普：澤連斯基沒有談判籌碼 能否參與和談並不重要美媒：澤連斯基5件事激怒特朗普 美國幾乎撤回軍事支援因Elon Musk幼子抹鼻屎？特朗普把白宮辦公桌送走維修 引發猜測杜魯多慶冰球勝美國寸特朗普：你無法奪取我們的國家和國技｜有片