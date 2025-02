特朗普簽備忘錄加強CFIUS監管　限制中國在美戰略領域投資

英國媒體2月21日報道,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)同日簽署一項備忘錄,要求美國外國投資委員會 (The Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)對中國在美國戰略領域的投資實施限制。



路透社引述一名官員報道,這項國家安全備忘錄旨在鼓勵外國投資,同時保護美國家安全利益,防備來自中國等外國競爭對手所帶來的威脅。

報道指備忘錄提到,「中國正利用我們的資本和技術來資助並現代化其軍事、情報和安全行動,對美國安全構成直接的威脅。」

2025年2月13日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅(reciprocal tariffs)的行政命令。(Reuters)

按照這項指令,美國將建立新規則,「防止中國等外國競爭對手不當利用美國的資本、科技與專業知識,確保只有符合美國利益的投資才能獲批進行。」

這名白宮官員同時表示,特朗普政府將考慮對美國資金流向中國的敏感技術領域,實施新的投資限制,其中包括半導體、人工智能 (AI)、量子技術、生物技術、航天工程等領域。

據報道,CFIUS負責審查外國在美國的投資是否會帶來國家安全風險,中國近年在美國的投資已急劇減少。

2025年2月21日,美國華盛頓白宮橢圓形辦公室,總統特朗普(Donald Trump)站立見證副總統萬斯(JD Vance,不在圖中)為盧特尼克(Howard Lutnick,不在圖中)宣誓就任商務部長。(Reuters)

據榮鼎諮詢集團提供的數據,中國每年對美國的投資金額已從2016年的460億美元(約3575億港元)降至2022年的少於50億美元(約389億港元)。