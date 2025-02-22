中國研究人員：發現蝙蝠病毒入侵人體　途徑與新冠病毒相同

中國研究人員發現，一種新發現的蝙蝠冠狀病毒與冠病病毒通過相同的途逕入侵人體，這意味着蝙蝠冠狀病毒未來可能會傳播給人類。



據路透社報道，中國研究人員在《細胞》（Cell）雜誌上發表報告，指與新冠病毒一樣，蝙蝠病毒也含有一種被稱為弗林蛋白酶（furin）裂解位點的特徵，有助於它通過細胞表面的蛋白進入人體細胞。

日本厚生勞動省呼籲，每逢冬季，低溫導致流感和新冠肺炎等傳染病都有加速擴散的情況。民眾應該加強防護措施，減少前往公共場所，勤洗手、戴口罩及遵守「咳嗽禮儀」。圖為日本厚生勞動省針對新冠疫情發布的「咳嗽禮儀」海報。（日本厚生勞動省網站）

但研究人員說，蝙蝠病毒有一定局限性，不會像新冠病毒那樣容易進入人體細胞。

研究人員還在實驗中發現針對蝙蝠病毒的單株抗體（monoclonal antibody，mAb，又稱單克隆抗體）和抗病毒藥物。

報道指，蝙蝠身上有世上多種最危險的病毒，像伊波拉、SARS、MERS等。（Upslash@tulane45ryan）

蝙蝠病毒尚未在人體內檢測到，但上述報告已引發一些恐慌，並推動部分冠病疫苗生產商的股價上漲。在周五（2月21日）股市大盤下跌的情況下，輝瑞、莫德納（Moderna）、諾瓦瓦克斯（Novavax）的股價分別收漲1.5%、5.3%，以及約1%。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍姆（Michael Osterholm）認為，人們對上述研究的反應「過於誇張」。

他說，與2019年相比，人們對類似病毒的免疫力更強，這可能將降低再次發生大規模疫情的可能性。

上述研究也指出，與冠病病毒相比，蝙蝠病毒與人類細胞結合的能力比較弱，因此該病毒「在人群中出現的風險不應該被誇大」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

