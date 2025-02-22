英媒：歐洲擬為烏克蘭組建3萬人「保障部隊」　冀戰後震懾俄羅斯

據報道，歐洲多國考慮為烏克蘭組建近3萬人的「保障部隊」，準備在烏克蘭和俄羅斯停戰後保護烏克蘭，重點是依靠空中力量，震懾俄羅斯以防它破壞停火協議。



英國主流媒體《泰晤士報》《衛報》等周四（2月20日）引述西方政府官員報道，這支部隊由英國和法國牽頭，將部署在烏東戰場前線以外的地帶。英國可能派軍駐紮在烏克蘭的關鍵城市、港口和重要國有基礎設施，並派遣颱風戰鬥機參與「空警任務」。不過，這個保障部隊的規模遠小於烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）提議的至少要11萬人。

2025年2月17日，法國巴黎愛麗舍宮，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）迎接北約秘書長呂特（Mark Rutte，右），兩人其後與其他歐洲領導人開會討論烏克蘭局勢及歐洲安全議題。（Reuters）

多國軍方還設想動用間諜機、人造衛星和無人機等監控俄烏邊境。

一名西方官員說：「我們對俄羅斯有很大優勢的領域是在空中，以及我們可以對公然無視停火迅速做出反應的能力。」

不過，歐洲國家強調，這個方案須有美國的支持為後盾。英國希望美方為保障部隊提供「空中掩護」，其中一個設想是美國在波蘭和羅馬尼亞部署軍機。

法國總統馬克龍和英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）下周將先後到華盛頓，會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

馬克龍周四說，他下周一將前往，嘗試讓特朗普認識到美國的戰略利益與歐洲盟友是一致的。

他通過社交網絡直播回答民眾提問時說，特朗普不能對俄羅斯總統普京有一絲軟弱，那不只會傷害烏克蘭，也會削弱特朗普應對中國和遏制伊朗核計劃的威信。「我會告訴他（特朗普），你不能在普京面前示弱，這不符合你的個性，這不是你的一貫作風，也不符合你的利益。」

2025年2月20日，俄烏戰爭期間，美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時握手。（Reuters）

馬克龍說，特朗普目前在俄烏停戰問題上刻意製造不確定性，是為了方便談判，但這種不確定性卻令歐洲盟友產生不安，反而對普京有利。

特朗普周三稱澤連斯基是「獨裁者」，並加大對他施壓，要他接受停戰協議。澤連斯基則反指特朗普活在俄羅斯製造的「虛假信息空間」，歐盟國家也紛紛聲援澤連斯基。

澤連斯基改口：全力與美國達成協議

不過，澤連斯基與美國政府俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會晤後說，他準備與美國迅速達成一項關於投資與安全的重大協議。然而，兩人會後沒有舉行聯合記者會，也沒有發表任何正式聲明。

澤連斯基過後在X平台發文說，此次會晤「富有成效」，重燃了達成協議的希望。他說，雙方就戰局、雙邊合作和安全保障等進行了良好溝通。「烏克蘭已準備好與美國總統達成一項強有力的、有效的投資和安全協議。我們提出了最快、最具建設性的方式來取得成果。我們的團隊隨時準備全天候工作。」

周四較早時，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）敦促澤連斯基停止批評特朗普，並盡快接受礦產協議。

2025年2月10日，德國柏林，圖為德國部隊齊聚歡迎儀式，迎接到訪的歐盟國防專員委庫比柳斯（Andrius Kubilius，不在圖中）。（Reuters）

美國財長貝森特（Scott Bessent）也說，澤連斯基在上周末的慕尼黑安全會議前曾向他保證會簽署礦產協議，後來卻食言。他暗示，在展開俄烏停戰談判之前，放寬對俄制裁是考慮選項，美國將根據俄方的談判表現來決定增減制裁力度。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則說，特朗普與普京是否會晤，很大程度取決於各方推動結束俄烏戰爭的進展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

