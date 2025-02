美國務院官網修改有關中國表述　強調美中貿易逆差和戰略競爭

英國媒體報道,美國務院近日對其官網上有關中國的陳述進行修改,強調美中經貿關係和戰略競爭(Strategic competition),美中貿易逆差和中國對美不公平貿易行為,同時刪除了有關在對華問題上與盟友合作以及在文化和環保等議題上向中國提供支持的內容。



路透社2月20日報道,美國務院13日對其官網上一些國家和地區的事實陳述做出修改和更新。有關台灣事實陳述進行更新時,刪除了「不支持台灣獨立」的表述,但仍然保留了反對兩岸任何一方「單方面改變現狀」的內容。

2025年2月13日,美國務院網站更新「美台關係」現況,再次刪除「不支持台灣獨立」字眼,並加入期待透過自由而非脅迫、兩岸人民都能接受的方式,解決兩岸分歧的內容,並加強美國支持台灣國際參與等措詞。(美國務院網站截圖)

據報道,美國務院官網有關中國的事實陳述更新同時將「中華人民共和國」(People's Republic of China(PRC))改稱為「中國」(China),強調「戰略競爭」是目前美國對中國關係定位的基本框架。

報道又指,在中國的事實陳述中,雙邊經貿關係的篇幅有所增加,但是強調的是2023年美國對華貿易逆差高達2521.4億美元(約1.96萬億港元),並將中國市場描述為「世界上對投資限制最嚴厲的市場之一」(one of the most restrictive investment climates in the world)。

更新後的事實陳述也提到美國打算反擊「中國共產黨」(Chinese Communist Party’s (CCP) 的「惡意」(malicious)網絡活動,並且在陳述中三次以「中國共產黨」代表中國政府。

美國務院官網上就美中關係的事實陳述:

報道亦提到在雙邊經濟關係(Bilateral Economic Relations)的欄目中,美方提到「中國亦從事不公平貿易行為,包括使用強迫勞動和大規模的國家補貼,讓美國企業處於不利位置,並讓他們成為中國侵犯人權的幫兇。」

路透社曾嘗試聯絡美國駐華大使館,尋求對此事的評論,但並沒有收到即時回應。

2025年1月6日,中國外交部新任發言人郭嘉昆。(外交部)

中國外交部發言人郭嘉昆在20日(周四)舉行的例行記者會上表示,美國務院官網有關中國事實陳述的更新「歪曲事實真相,詆毀中國外交政策、鼓譟所謂中美戰略競爭。中方對此強烈不滿、堅決反對。」