美國發布備忘錄限制中國投資　中方：進一步扭曲兩國投資往來

美國總統特朗普簽署備忘錄，限制中國在美國戰略領域投資，白宮在網站發布「美國第一」投資政策備忘錄。中國商務部2月22日稱，美方做法具有歧視性，是典型非市場做法，有關措施一旦落地，會進一步扭曲兩國投資往來，對美國自身也沒有好處。



中國商務部指，美方做法泛化國家安全概念，具有歧視性，是典型的非市場做法，嚴重影響兩國企業正常經貿合作。

中方稱在中國赴美投資方面，美針對中國投資加嚴安全審查，將嚴重打擊中國企業對美投資信心，希望美方為中國企業赴美投資提供公平、透明、穩定、可預期的營商環境。

2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

商務部又指，在美對華投資方面，美方將進一步採取更多限制措施，這是非常不合理，有關措施一旦落地，會進一步扭曲兩國投資往來，對美自身也沒有好處，很多美國商協會和企業已經提出，美對華投資限制將導致美國企業將中國市場讓給其他競爭對手。

中方敦促美方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化，中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）21日簽署備忘錄，要求美國外國投資委員會 （CFIUS）對中國在美國戰略領域的投資實施限制。

路透社引述一名官員報道，這項國家安全備忘錄旨在鼓勵外國投資，同時保護美國家安全利益，防備來自中國等外國競爭對手所帶來的威脅。