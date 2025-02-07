馬斯克撐極右政黨撐出事？　特斯拉德國上月銷量暴跌59%

電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近來不斷宣揚個人政治主張之際，特斯拉上個月在德國的銷量暴跌59％。



根據德國聯邦汽車運輸管理局（German Federal Motor Transport Authority）的數據，特斯拉1月僅註冊了1277輛新車，是2021年7月以來的最低月銷量。馬斯克對極右翼德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）的支持可能對需求造成影響。

全球首富馬斯克（Elon Musk）1月9日於旗下社交平台上載影片，他在片中訪問德國極右政黨另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）黨魁魏德爾（Alice Weidel），並促請德國民眾投票支持該黨。(X@Alice_Weidel)

彭博社2月5日報道，特斯拉在英國和法國的銷量1月份也出現下滑，這意味該公司在歐洲三個最大電動汽車市場的銷售成績都出現下跌。

根據法國汽車行業協會「汽車平台」（La Plateforme Automobile）的數據，該製造商1月份僅註冊了1141輛汽車，創2022年8月以來最低。特斯拉的表現落後於整個行業，後者下降6.2%。

馬斯克過去數月來以前所未有的程度介入歐洲政壇，公開支持極右翼的德國另類選擇黨，並挑戰英國首相施記賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）以及他領導的工黨政府。

世界首富馬斯克（Elon Musk）旗下位於德國柏林的特斯拉工廠（gigafactory），近日遭人投影他本人疑似行納粹禮的照片，以及一句所有德國人都熟悉的說話：「特斯拉萬歲」（Heil Tesla）。德國納粹黨自1930年代開始行納粹禮，通常敬禮時亦會說「希特拉萬歲！」（Heil Hitler!）（X@ByDonkeys）

特斯拉去年在歐盟國家的註冊量下降13%，其中德國佔了大部分降幅。由於車型老化、競爭加劇以及政府補貼於2023年底取消，這間電動汽車製造商在德國舉步維艱。

特斯拉去年在加州的銷量明顯下滑

特斯拉在美國加州的新車登記數量在去年四個季度均有所減少，其第二重要車型的銷量全年大跌了36％。

根據加州新車經銷商協會的數據，去年第四季度及全年，特斯拉在加州的銷量分別下降了近8%和12%；加州是美國迄今最大的電動汽車市場。Model 3的全年登記數量下降了三分之一以上。

儘管特斯拉去年在其產品組合中增加了第五款車型 —— 引起兩極分化的Cybertruck，但登記數量仍出現了下跌。雖然更常見的商業因素也發揮了作用，包括年初Model 3系列的升級，但公司也可能因為馬斯克在美國大選中所扮演的活躍角色而失去了在加州的部分業務。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看Space X星艦第六次試飛。（Reuters）

現年53歲的馬斯克在2024年競選周期至少花費2.88億美元（約22.43億港元）為特朗普和其他共和黨候選人助選。最終在11月份，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）依舊以20.2%的優勢拿下了民主黨傳統票倉加州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

