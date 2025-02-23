波蘭副總理：將繼續為烏克蘭支付星鏈衛星服務費用

波蘭周六（2月22日）說，該國一直在為烏克蘭的星鏈（Starlink）衛星互聯網系統付費，並將繼續這樣做，儘管有消息稱美國可能會切斷烏克蘭對星鏈的使用權限。



路透社報道，波蘭副總理加夫科夫斯基（Krzysztof Gawkowski）在X上發帖稱：「我們為烏克蘭支付衛星互聯網訂閱費，並將繼續支付。我無法想像有人會決定終止波蘭參與的商業服務合同。」

知情人士早前向路透社透露，美國烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）周四（20日）在與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會談中說，如果兩國不能就關鍵礦產達成協議，烏克蘭的星鏈服務可能會立即中斷。匿名消息人士說：「烏克蘭依賴星鏈運作……失去星鏈將是一個重大打擊。」

在烏克蘭戰場上的星鏈接收器。（Reuters）

澤連斯基此前拒絕了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的要求，即烏克蘭需以5000億美元（約38,849億港元）的礦產資源，交換美國的援助，理由是美國並未提供具體的安全保障。

大西洋理事會高級研究員哈林（Melinda Haring）說，星鏈對烏克蘭的無人機作戰至關重要，而無人機是烏克蘭軍事戰略的關鍵支柱之一。據波蘭總統府網站上的信息顯示，自2022年2月俄羅斯入侵以來，波蘭已向烏克蘭交付兩萬個星鏈裝置。

本文獲《聯合早報》授權轉載

