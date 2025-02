日經：G7俄烏戰爭3周年聲明　將要求中國停止支持俄羅斯

日經亞洲(Nikkei Asia)2月22日引述消息人士報道,七大工業國集團(G7)領袖將在24日俄羅斯入侵烏克蘭滿3周年當日發表聲明,敦促中國停止支援俄羅斯,並將矛頭指向為俄羅斯提供軍事支援的其他國家。



報道引述聲明的草稿,G7國家領袖將呼籲北京「停止對俄羅斯戰爭機器的支持」(to cease its support for Russia's war machine), 並批評北韓與伊朗向莫斯科提供「軍事援助」(military assistance)。

七國集團(G7)2024年6月13日在意大利開幕與會國領導人及歐盟代表大合照(意大利七國峰會官方X平台)

聲明的草稿同時提到,「和平協議只能由烏克蘭和俄羅斯達成」(only Ukraine and Russia can reach a peace agreement),而不管是「和平進程還是有關烏克蘭的未來,歐洲都需要扮演關鍵的主導角色」(Europe has a critical leadership role to play in both the peace process and future of Ukraine)。

報道提及美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的外交團隊,近日與俄羅斯的外交團隊在沙特阿拉伯進行終止俄烏戰爭的面對面會談,但是烏克蘭及歐洲國家卻未能參與。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談,商討推動結束俄烏戰事,魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談(Reuters)

G7起草的聲明又指,若要達致持久和平,必須要有「強大的國際安全保證以及烏克蘭實現歐洲與大西洋的融合」(strong international security guarantees and Ukraine's Euro-Atlantic integration will be essential)。

聲明強調,七國集團「堅決支持烏克蘭捍衛其自由、主權、獨立和領土完整」。而制裁和其他經濟措施是「重要工具」(an important instrument),「若未能達成具持久的和平協議,將進一步提高」這類工具來「對付俄羅斯及其支援者」。

七國集團峰會2024年6月13日在意大利展開第一日的會議,正在開會的各國領導人(Reuters)

報道最後指,最終版的聲明將在俄烏戰爭爆發3周年當日(24日),舉行的七國集團領導人線上會議期間發布。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)預料也將與會。