俄烏戰爭3周年｜聯合國明召開大會　歐美現分歧各自提出決議草案

俄烏戰爭將於2月24日踏入3周年，聯合國將於當天召開大會表決烏克蘭及歐盟提出有關俄烏戰事的決議草案，而美國則於21日另外向大會及安理會自行提出一份紀念戰爭的決議草案，內容與烏歐提出的版本有分歧。路透社稱，美方希望當日先召開安理會會議，表決其自己提出的決議案。



路透社23日報道，烏克蘭和歐盟過去一個月與聯合國成員國就有關俄烏戰事的決議草案進行磋商，並定在周一舉行大會，就決議草案進行表決。

烏克蘭和歐盟的決議案呼籲緩和俄烏局勢，俄方須撤軍並儘早停止敵對行動，根據《聯合國憲章》和國際法和平解決爭端。其中雖把俄羅斯的行為形容為「侵略」，但整體措詞已有所緩和。

2013年11月11日，一名工人在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部調整歐盟和美國的國旗。（Reuters）

美國提出的決議案則更為簡短，其中對俄烏衝突期間的傷亡表示哀悼，懇請雙方盡快結束衝突並進一步敦促俄烏實現持久的和平。草案內容沒有譴責俄烏雙方，亦沒有對烏克蘭的領土完整作出任何承諾。

報道提到，有美國外交官22日透露，美國希望在大會前先召開安理會，表決美方提出的決議案。

2024年9月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在美國紐約聯合國總部舉行的聯合國大會上致辭。（Reuters）

報道稱，美國此舉是針對烏克蘭與歐盟，倘安理會15個成員國先通過了美國的決議草案，美俄將可以此為由，提出沒有必要再召開大會表決烏歐提出的決議案。

中國作安理會本月輪值主席國，有權決定是否應美國要求，把安理會安排在聯合國大會前舉行。報道稱，中方現時仍未對此作出決定。