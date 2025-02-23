特朗普與杜魯多通話 討論俄烏戰爭及打擊芬太尼問題
撰文：劉耀洋
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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月22日進行通話，討論俄烏戰爭以及有關打擊美加邊境非法芬太尼貿易等議題。
路透社22日報道，加拿大總理辦公室發聲明指，杜魯多在通話中向特朗普通報美加邊境打擊芬太尼的共同進度，包括加方已任命處理芬太尼問題的專員，將多個販毒集團列為恐怖組織等，又指在邊境繳獲的芬太尼數量已減少。
白宮則發布了一份更詳細的聲明，稱2國領導人在通話中重點關注俄烏問題。杜魯多認同特朗普希望結束俄烏戰爭的願望，並承認後者是唯一能夠推動公正、持久和平的領導人。
特朗普也在通話中表示，俄烏戰爭本就不應發生，如果他當時擔任總統，這場戰爭從一開始就不會爆發。
七國集團（G7）領導人計劃於24日與北約秘書長、歐盟領導人以及歐洲各國領導人舉行電話會議，討論俄烏戰爭。對此，特朗普與杜魯多皆表示期待與G7各國通話。
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