特朗普政府據報要求墨西哥向中國收關稅

彭博社2月23日引述消息人士稱，特朗普政府要求墨西哥向中國貨物徵收關稅，以此作為避免美國對墨西哥徵收關稅的部份條件。



據報道，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）等周四（2月20日）在華盛頓會見包括墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）在內的代表團，提出墨西哥向中國貨物徵收關稅來避免美國對其徵收關稅，惟墨西哥代表未作出承諾，只在會上就兩國成立工作小組，探討貿易及關稅問題達成共識。

目前，美國及墨西哥有關部門均未就此回覆置評。

圖為2024年11月18日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席G20 峰會，期間與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）握手。（Reuters）

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）此前已加大力度打擊從中國進口的廉價商品，來支持國內產業並安撫特朗普政府。

此外，美國貿易代表辦公室（USTR）21日提出方案對中國製造貨船徵費，還要求部份美國產品必須透過美國船隻運輸，以尋求削弱中國造船業領導地位。

中國商務部新聞發言人23日就此表示，2024年3月以來，中美雙方已就美對華海事、物流和造船業相關調查開展多輪溝通。中方反覆申明對301調查看法，並提供中方立場非文件，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上。

發言人還指，美方提出的徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而會提高與美國相關航運路線運輸成本，增加美國內通脹壓力，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭運營商和工人的利益，美國內對此也有很大反對聲音。有關國家和組織也對美方調查表示反對和不滿。