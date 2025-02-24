德國大選｜朔爾茨拒與保守派共組政府　極右選擇黨拒絕被排擠

德國新一屆聯邦議院（議會下院）選舉於2月23日舉行，票站民調顯示，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（Social Democratic Party）得票只得第三，為二戰以來最低。他表明，即使保守派基民盟主席默茨（Friedrich Merz） 邀請聯合執政，他也不會以社會民主黨黨魁身份參與談判，他個人也不會參與該政府。



圖為2025年2月23日，德國保守黨總理候選人、基督教民主聯盟 (CDU) 黨魁默茨（Friedrich Merz）在票站民調結果公布後慶祝。（Reuters）

德國電視二台（ZDF）發布的票站民調顯示，聯盟黨得票率為28.5%；保守派基督教民主聯盟（Christian Democratic Union，簡稱基民盟）和姐妹黨基督教社會聯盟（Christian Social Union）組成的聯盟黨，以約28.5%得票率領先其他政黨。默茨表示，將努力組成一個代表整個國家的新政府。

基督教社會聯盟黨魁澤德（Markus Soeder）稱，不認為得票第四的綠黨會共組政府。

至於極右翼民粹政黨德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD），估計得票達20%，為第二次世界大戰以來，極右翼得票最多一次。 該黨聯席主席魏德爾（Alice Weidel）稱，對合作籌組政府持開放態度，又指如果保守派選擇與左翼政黨執政，而不選擇與選擇黨合作，便等同於「選舉舞弊」。

圖為2025年2月23日，極右翼德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD）聯席主席魏德爾（Alice Weidel）會見支持者，對票站民調結果表示滿意。（Reuters）

今年選舉共有29個政黨參選，選民超過5,900萬人，共設置約6.5萬個票站。今次選舉原定9月才舉行，但由於社民黨與自民黨、綠黨組成的「交通燈」執政聯盟提前分裂，令選舉提前進行。據估計，官方初步點票結果將於24日公布。