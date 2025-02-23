德國基民盟主席默茨有望當選總理　料無法獲半數議席需組聯合政府

決定下屆德國總理是誰的聯邦議院選舉周日（2月23日）舉行，69歲的基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）主席默茨（Friedrich Merz）有望成為德國下一任總理，但預料無法取得過半數議席，他將需要與至少一個其他政黨結盟，最有可能的是朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）。



英國廣播公司（BBC）報道，在投票前夕，默茨堅稱不會與極右翼德國選擇黨（AfD）達成協議，該黨有望成為德國第二大政治力量，超越朔爾茨所在的中左翼政黨。約有6000萬德國人在此次大選中有資格投票，儘管數百萬人已經透過郵寄投票，但民調顯示，多達20%的人在選舉日之前仍未做出決定。

2025年2月21日，德國奧伯豪森，圖為默茨在競選集會中向支持者揮手示意。（Reuters）

即便默茨當選，他的執政道路也會艱難。由於來自海外的競爭加劇、能源成本高企、利率持續上升等原因，德國經濟已連續兩年陷入負增長。此外，極右翼AfD黨預計將在此次聯邦議院選舉上取得該黨迄今為止的最佳成績，或會進一步導致德國政治格局的分裂。