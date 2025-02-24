德國大選｜默茨：歐洲應優先加強防禦能力　逐步擺脫依賴美國

德國大選獲勝者默茨（Friedrich Merz）周日（2月23日）說，在美歐因烏克蘭和北約資金問題的緊張局勢加劇背景下，歐洲必須增強自身的防禦能力。



法媒報道，默茨說：「對我來說，絕對的優先事項是儘快加強歐洲的實力，以便我們一步一步地在國防問題上真正擺脫對美國的依賴。」

他指出，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周週表聲明後，美國人對歐洲命運的漠不關心十分明顯。

作為聯盟黨的領導人，默茨說他對美國將採取的行動不抱任何幻想。「我非常好奇，從現在到6月底的北約峰會期間會發生甚麼。」

他補充說：「我懷疑我們是否仍將以目前的形式討論北約，或者是否必須更快地建立獨立的歐洲防禦能力。」

德國保守派聯盟在周日的大選中勝出，基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）領袖默茨有望出任總理。

圖為2025年2月23日，德國保守黨總理候選人、基督教民主聯盟 (CDU) 黨魁默茨（Friedrich Merz）在票站民調公調公布後慶祝。（Reuters）

北約秘書長呂特（Mark Rutte）向默茨表示祝賀，並稱期待在這一關鍵時刻與德國合作，以保障歐洲的安全。「歐洲必須加大國防開支，您的領導將是關鍵。」

默茨還再次譴責馬斯克（Elon Musk）干預德國競選活動。馬斯克堅決支持極右翼和親莫斯科的德國選擇黨。

「華盛頓對我們的干預並不比莫斯科少，我們面臨着來自雙方的巨大壓力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

