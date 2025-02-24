德國大選 | 默茨宣布聯盟黨贏得大選　極右翼AfD得票率翻倍

德國新一屆聯邦議院選舉於周日（2月23日）舉行。據目前初步計票結果顯示，默茨（Friedrich Merz）領導的聯盟黨（基民盟/基社盟）以28.6%的得票率贏得今屆大選，極右翼德國另類選擇黨（AfD）史無前例將成為議會第二大黨，得票率翻倍達到20.8%。



據德國之聲（DW）和《紐約時報》報道，早期的選舉結果和出口民調幾乎確認德國下一任總理將是基民盟主席默茨，但他將需要與至少一個其他政黨結組成聯合政府。默茨周日晚間在柏林對支持者表示「我們贏了」，並承諾將迅速組建議會多數派來治理國家，恢復德國在歐洲的強大領導地位。

2025年2月23日，德國柏林，2025年大選出口民調結果公布後，德國基督教民主聯盟 (CDU) 黨魁默茨 (Friedrich Merz) 向媒體發表講話。（Reuters）

而極右翼AfD黨以史無前例的20.8%的支持率位居第二，這意味著該黨從一度被官方懷疑為極端主義的邊緣政黨，如今已成為一支主要的政治力量。該黨聯合領導人魏德爾（Alice Weidel）表示願與聯盟黨合作，但默茨投票前夕已表明立場，承諾不會與排名第二的AfD合作。

即將卸任的總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD，簡稱社民黨）得票率為16.4%，創該黨歷史新低。這次選舉是在朔爾茨領導的不受歡迎且長期陷入困境的三黨聯盟破裂後，提前七個月舉行的，吸引了幾十年來最高的投票率。