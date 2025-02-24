澤連斯基稱礦產談判有進展　不會簽「讓十代烏克蘭人負債」協議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月23日表態反對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的礦產協議，稱自己不想要一個「讓十個世代的烏克蘭人負債」的協議。不過他指出，美方提出的礦產協議雖不是烏方想要的方案，但談判正取得進展。



路透社23日報道，澤連斯基在記者會上強調，美國對烏克蘭的援助應被視為一種撥款而非債務，並重申協議必須納入安全保證，但至今美方提案並未提出任何此類保證。

2024年9月27日，美國總統候選人、前總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在紐約市特朗普大廈會面。（Reuters）

另外，他提到美方提議將未來的援助以1：2的利息返還，即等於每一美元援助，烏克蘭必須返還2美元，這根本是100%的貸款。他強調：「我不會簽署將由十代烏克蘭人還債的協議。」

不過，澤連斯基表示已烏克蘭已準備與美國「分享」資源，但需要美方促成結束戰事，以及對烏克蘭提供安全保證。他說，烏克蘭已開始審計地下礦產資源，這是與美國簽署有關礦產備忘錄的準備工作之一。

2025年2月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在首都基輔出席記者會。（Reuters）

早前有報道指，特朗普提出的礦產協議，包括獲取價值5,000億美元的烏克蘭礦產，以作為償還美國的援助。烏克蘭擁有歐洲最大的鈦和鋰儲量，並擁有稀土礦藏，稀土對於部分高科技產業是至關重要，包括國防與可再生能源領域。