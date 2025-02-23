澤連斯基還能當多久總統？　馬斯克：他已被「開除」

美國企業家馬斯克（Elon Musk）周六（22日）表示，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）已被「開除」，不再是烏克蘭領導人。



根據俄衛網，馬斯克在社交網X上發文回應一名用戶的評論。這名網絡用戶稱「澤連斯基開始同意接受美國有關部門的礦產交易，然後公開拒絕並嘲笑礦產協議」，再後來又改變主意選擇接受交易。這名用戶稱，今天澤連斯基第二次拒絕這筆交易。這名用戶問澤連斯基「還能當多久的總統」。

馬斯克在社交網X上寫道：「澤連斯基被開除了」。

此前，馬斯克表示，澤連斯基必須參加選舉，以證明他代表烏克蘭人民的意願，否則他就是獨裁者。馬斯克還表示，烏克蘭人「鄙視」澤連斯基。

週六，福克斯新聞援引一位熟悉談判的消息人士的話報道稱，烏克蘭已對未來礦產協議的文本提出了新的建議，並將建議交給了美國方面。