澤連斯基：願離職換取烏克蘭和平及加入北約　盼特朗普成為夥伴

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於2月23日在基輔會見記者，針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）質疑烏克蘭未舉行戰時選舉，並稱呼澤連斯基為「獨裁者」，澤連斯基稱願意放棄總統職位，以換取烏克蘭的和平及加入北約（NATO）。



2025年2月22日，總統特朗普（Donald Trump）在美國馬里蘭州（Maryland）出席保守派政治行動會議 (CPAC) 的年會及發表演說。（Reuters）

稱5,000億美元援助應視為饋贈 美150億美元軍援承諾未兌現

澤連斯基表示，希望特朗普成為烏克蘭的合作夥伴，而不僅僅是俄烏之間的調解人，認為美國僅擔任此角色遠遠不夠。對於特朗普經常提到，烏克蘭欠下美國總值5,000億美元的戰時援助，澤連斯基拒絕承認這是欠款，強調應被視為饋贈。

澤連斯基又指，美國先前約150億美元軍援承諾尚未兌現。他也透露，烏克蘭正在研發美國愛國者防空系統的國產替代品。

圖為2024年6月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國視察協助培訓烏克蘭士兵的軍事訓練區，了解訓練烏克蘭士兵使用愛國者導彈系統的情況。（Reuters）

礦產協議應包括安全保證 稱美部署軍隊合乎邏輯

對於特朗普要求就礦產達成協議，以獲取包括稀土在內價值5,000億美元的烏克蘭礦產，以作為償還美國的援助。澤連斯基表示已準備分享，但需要美國促成結束戰事，以及對烏克蘭提供安全保證，認為美國在烏部署軍隊合乎邏輯，但目前的協議草稿未能達到要求。他又表示，若要求烏克蘭歸還援助款項，那礦產協議便不可能奏效。

圖為2025年2月3日，美國中東問題特使特使威特科夫（Steve Witkoff）現身白宮。（Reuters）

特朗普特使及美財長預料 礦產協議即將簽署

特朗普的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）同日表示，預計美烏本週將簽署關於礦產的協議，稱對方約一周前態度轉變，「澤連斯基意識到我們（為烏克蘭）做了這麼多，這項協議值得簽署，我認為會看到本週簽署」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent ）也稱，協議將會簽署。據澤連斯基辦公室23日表示，下一輪協議談判將繼續進行。