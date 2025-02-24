默茨或成德國下任總理　銀行家「轉跑道」執政充滿考驗

基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）主席默茨（Friedrich Merz），一位從未擔任過政府部長的前銀行家，在他領導的聯盟黨（CDU/CSU）贏得周日（2月23日）聯邦議院選舉的最高得票率後，這幾乎確認他會成為下一任德國總理。



儘管默茨此次贏得大選，但面對德國國內分裂的政治格局與衰退的經濟，加上外部來自美國的考驗，默茨的執政之路仍會面臨許多緊迫的挑戰。

經濟問題

歐洲最大的經濟體德國現在急需在各個方面重啟。國內的挑戰比比皆是：從過度監管、基礎設施老化、能源成本高昂，到技能人員長期短缺和人口老化。許多德國人表示，國家從國防到基礎建設等各領域都迫切需要投資。

德國經濟不景氣，已陷入連續兩年的衰退。圖為大眾汽車員工示威。（Reuters）

但這樣做很可能要求默茨放寬受憲法保護的「債務煞車」（debt brake）規則。多年來，柏林方面一直使用這項規則來宣稱其作為財政紀律典範的地位。在「煞車」政策下，聯邦政府必須將年度借款限制在GDP的0.35%以內。

而若想解決國內問題，默茨則需放寬這一限制，從而釋放出急需的資金，用於從住房到鐵路基礎設施等各個領域的投資。事實上，正是因為圍繞「債務煞車」的爭論最終導致了朔爾茨（Olaf Scholz）政府的倒台。

烏克蘭

烏克蘭已成為德國國內的一大爭議焦點。民眾中存在着明顯分歧：有人認為支持烏克蘭將使戰爭威脅更接近德國，而另一些認為不支持烏克蘭並在普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）面前表現出軟弱則更加危險。

默茨顯然屬於後者立場陣營。他曾警告朔爾茨不要對俄羅斯採取「綏靖政策」，甚至在當選總理前就訪問了基輔。德國是烏克蘭第二大軍事物資供應國，默茨對此表示熱烈支持，並表示願意更進一步向烏克蘭提供遠程巡航飛彈。

2024年12月9日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基會見默茨。（Reuters）

他又批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將俄烏戰爭爆發歸咎於烏克蘭的言論，形容是「典型的怪責受害者」論調。而德國作為歐洲最大經濟體，默茨上台後如何處理歐美關係將是一大挑戰。

德國極右翼

默茨將與誰組成聯盟，以及他是否會繼續排除與極右翼德國選擇黨（AfD）組成政府，這些問題是選民最關心的問題。他此前多次堅稱，基民盟和AfD不可能組成聯合政府。但很多人擔心，一個不穩定且難以控制的聯合政府，將導致僵局和衝突重演。

圖為2025年2月23日，極右翼民粹政黨德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD）在票站民調公調公布後，慶祝得票大幅增加。（Reuters）

默茨與前總理默克爾（Angela Merkel）同屬黨友，惟他在2000年代初期爭取上位時，就遭這名女政治強人阻撓，因此雙方長期不和。默茨獲支持者認為踏實，認為默克爾「離地」；他亦狠批默克爾16年執政「放任」，又指對方在2015年實施對難民的開放政策。

如今德國大選可謂塵埃落定，默茨能否與自己愛好駕駛私人飛機一樣，帶領國家衝上雲霄，將成為外界關注焦點。