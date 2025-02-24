德國大選保守派聯盟黨獲勝 極右AfD躍居第二 特朗普：偉大一天
撰文：劉耀洋
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德國新一屆聯邦議院（議會下院）選舉於2月23日舉行，初步點票結果顯示，默茨（Friedrich Merz）領導的的聯盟黨得票率最多贏得今屆大選。極右翼德國另類選擇黨（AfD）則成為國會第二大黨。對此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體發文稱：「（今天）對德國、對美國而言是偉大一天」。
路透社23日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social上發文稱：「跟美國很像，德國人民也厭倦沒有常識的施政理念，尤其是在能源和移民議題上。」
他強調，德國大選這天對德國以及對由其領導的美國而言皆是偉大一天，又揚言稱「接下來還會有更多勝利」。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日祝賀默茨及由保守派基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）與姐妹黨基督教社會聯盟（CSU）組成的聯盟黨在德國國會選舉中獲勝。
澤連斯基在社交媒體X上發文稱，這次選舉清晰代表到德國選民的聲音。烏克蘭將期待繼續與德國共同努力保護生命、強化歐洲，為烏克蘭帶來真正的和平。
他強調，歐洲必須能夠保衛自己、發展自己的工業。歐洲需要共同的成功，這些成功將為歐洲帶來更大的團結。
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