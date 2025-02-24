美國13歲少年離奇陳屍睡房　父母調查揭疑因玩了「這TikTok遊戲」

美國南加州一名13歲少年突然陳屍臥室，起初被判定可能自殺身亡。不過，他的父母私下追查之後認為，兒子是因為跟風玩了一款TikTok流行遊戲，才會不幸喪命。



小奧哈里（Nnamdi Ohaeri, Jr.）來自一個軍人家庭，與家人感情融洽，他是4兄弟裏的長子，熱愛音樂與運動、尤其足球，被父親形容為「很有幽默感也很機智」，3日早上卻被發現倒臥房間，急救之後依然宣告不治。

小奧哈里疑因玩「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）而喪命。（X@@KTLA）

父親奧哈里接受當地媒體KTLA採訪時回憶，前一天晚上，全家人一如往常共度周日：

我們回家後，他們去洗澡，我們在看格林美獎頒獎典禮，他很開心Kendrick Lamar橫掃了所有獎項。

沒想到隔天早晨，一切都變了調。

這對悲痛欲絕的父母表示，兒子一直對未來充滿希望，不可能突然自殺，於是他們開始私下調查，試圖拼湊出蛛絲馬跡，很快發現孩子很可能死於一款社群媒體上流行的遊戲。

奧哈里表示：

我聽說有年輕人會試圖讓自己昏倒，但我猜他們後來恢復了意識。

他與妻子都認為，這是唯一說得通的解釋，儘管兒子沒有任何社群媒體帳號，智能手機也有嚴格家長監護設定，但可能從同學那裏得知這一款遊戲。

奧哈里總是提醒孩子們：

「不要吸毒，要做出正確的決定，但我們不會說，不要在社群媒體上跟風或玩遊戲，或許我們必須這麼做才對。」

他與妻子希望公開分享兒子的故事，為其他家長敲響警鐘。

報道指，這款危險遊戲被稱為「昏迷挑戰」（Blackout Challenge），鼓勵人們閉氣直到缺氧昏倒，在TikTok的年輕使用者之間流行，但迄今已經造成多起未成年人死亡事件，家長們也因此向TikTok提起訴訟。

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