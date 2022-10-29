美國青少年玩抖音「偷車挑戰」喪命！　開車遇意外被拋出車外慘死

美國紐約州發生一宗死亡車禍，6名青少年男女嘗試TikTok上對韓國品牌汽車的「偷車挑戰」，竟成功打開一輛路邊的汽車並開車上路，未料發生意外，造成其中5人被拋飛出車外，4人傷重身亡，僅駕車的16歲少年和一名14歲少女倖存。



綜合WGRZ等報導，TikTok上教人如何撬開並發動韓國車廠KIA和Hyundai汽車的影片近來在青少年間流行，掀起鼓勵偷車的「KIA挑戰」，紐約水牛城一群青少年決定模仿，竟真的偷走一輛KIA汽車。車主23日晚間通報失竊，這群青少年24日上午開車上路就發生意外撞毀。

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19歲的韋伯斯特（Marcus Webster）、17歲的史溫道爾（Swazine Swindle）、16歲的佩恩（Kevin Payne）及14歲的哈珀（Ahjanae Harper）當場被拋飛車外，不幸身亡。其中年紀最小的哈珀11月1日就要滿15歲，且不久前才生下女兒，成為母親。

除4名死者外，當時車上還有2人，包括16歲的駕駛，目前已經出院，被控未經授權使用車輛及非法佔有贓物，將於11月出庭；另一名14歲少女則在伊利郡醫療中心接受治療，狀況良好。

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水牛城警察局長葛拉馬格利亞（Joseph Gramaglia）指出，自從KIA挑戰盛行以來，執法部門確實發現盜車案件增加。但紐約州立大學水牛城分校（水牛城大學）傳播系助理教授俄斐（Yotam Ophir）則認為，單一影片不會對人的行為產生如此大的影響，大多數人不知道這種挑戰，大多也不關心，就算看過覺得有趣，也不代表會照做。

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