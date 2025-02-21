特朗普班底｜帕特爾獲參議院確認出任FBI局長

英國媒體2月20日報道，美國參議院同日以51票贊成、49票反對通過，確認由帕特爾（Kash Patel）出任聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation，FBI）局長。



據路透社報道，44歲的帕特爾曾擔任代理國防部長的幕僚長，是總統特朗普忠實盟友。他的提名被民主黨參議員大力反對，全數投下反對票。另外亦有2名共和黨中間派倒戈，她們分別是緬恩州參議員Susan Collins和阿拉斯加州參議員Lisa Murkowski。

2024年10月13日，美國亞利桑那州，前國防部長參謀長帕特爾（Kash Patel）在特朗普舉行競選集會當天發表講話。

報道指，帕特爾曾為2021年國會山莊騷亂辯護，並誓言要剷除密謀反對特朗普的深層政府（deep state）成員。民主黨人質疑，他上任後將會向特朗普的政敵展開報復。

共和黨人則認為，帕特爾上任後，將透過改革，重拾公眾對FBI的信任。

2025年1月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）在華盛頓國會山莊出席參議院司法委員會確認聽證會時發言。（Reuters）

報道又提到，帕特爾出席聽證會時強調不會將FBI政治化，亦不會採取報復行動，批評民主黨參議員將他過往的言論斷章取義。