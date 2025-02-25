蘋果宣布4年在美投資5000億美元　包括建AI伺服器廠房及增2萬職位

蘋果公司（Apple）於2月24日宣布，計劃未來4年在美國投資5000億美元，包括2026年前在德州開設一座佔地25萬平方呎的工廠，用於製造人工智能（AI）伺服器，並將在美國增加約20,000個研發崗位。



圖為2025年2月18日，美國加州的Apple實驗室中，一名Apple工程師對iPhone16e和新的C1蜂巢式調變解調器進行壓力測試。（Reuters）

路透社報道，蘋果公布的5000億美元投資項目，涵蓋層面廣泛，包括向美國供應商採購，到在美國拍攝影視節目供串流平台Apple TV+上架。該公司拒絕透露其計劃向現有的美國供應基地投入多少資金，其中包括在肯塔基州為iPhone製造玻璃的康寧公司 (Corning）。

蘋果表示，對於台積電（TSMC）在亞利桑那州生產先進矽片的廠房，將獲投資數十億美元，但蘋果沒有透露與台積電交易的細節。另外，蘋果還將在密歇根州開設一所製造學院，其集合工程師及當地大學教職員工，為中小型製造企業提供免費課程，內容涉及專案管理和製造流程等領域。

媒體報道，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）上美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 會面。面對特朗普向從中國進口的貨品課徵10%關稅，蘋果大量在中國組裝的產品可能受到影響。

路透社指出，特朗普上次擔任美國總統期間，也對中國實施的關稅措施，但讓蘋果享有一些豁免權。當時蘋果也宣布類似今日的投資計畫，提出5年內要在美國支出3500億美元。

蘋果表示，其目前使用的AI伺服器都是在美國以外地區製造。蘋果的消費者產品現在大多也都在海外組裝，但許多零件仍在美國生產，例如博通（Broadcom）、思佳訊（SkyWorks Solutions）和Qorovo供應的晶片。