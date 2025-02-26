iPhone用家也能用上Google Lens畫圈搜尋功能　不過有這限制條件

科技媒體AppleInsider近日報道，Google為蘋果iPhone用戶推出了「Screen Search」功能。



該功能類似於去年在部分Android高端機型上推出的「畫圈搜尋」功能，現在iOS用戶無需切換屏幕打開搜索引擎，只需圈選感興趣的內容即可啟動Google搜索。

畫圈搜尋功能可在Chrome和Google App上使用：

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這個功能位於屏幕左下角的三個點菜單下，點擊「使用Google Lens搜索畫面」或「搜索此畫面」即可開始使用。用戶可以通過圈選、點擊或塗鴉的方式選擇感興趣的內容進行搜索。

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同時，Google還宣佈將「AI概述」（AI Overviews）功能擴展到更多Lens搜索結果。用戶可以使用搜索欄中的相機按鈕通過Lens拍照，AI概述將彈出，並提供所拍攝內容的摘要和相關網絡資源鏈接。AI概述擴展將很快便會面向AI概述可用國家/地區的英語用戶推出。

據悉，「Screen Search」功能適用於iPhone上的Chrome應用程序和Google應用程序，在iOS 15及以上版本中運行。而「AI概述」擴展則是針對所有Lens搜索結果，並且需要英語支持才能使用。

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