Apple應英國政府要求　首次移除雲端加密功能　以查看用戶資料

蘋果公司（Apple）周五（2月21日）聲明表示，應英國政府存取其用戶資料的要求，將在當地破例取消雲端資料安全加密功能。



蘋果表示，英國的新用戶將不再可以使用進階資料保護（ADP）功能，該功能將端對端加密擴展到廣泛的雲端資料。包括iCloud資料儲存、裝置備份、網路書籤、語音備忘錄、筆記、照片、提醒和簡訊備份。

Apple的雲端備份服務iCloud。（Getty Images）

這項變更影響了名為進階資料保護 (ADP) 的功能，該功能將端對端加密（end-to-end encryption）擴展到廣泛的雲端資料。自周五起，嘗試啟用該功能的英國用戶將會收到報的錯彈出式視窗，而現有用戶最終將需要停用該安全功能。

英國安全官員認為加密會妨礙刑事調查，而蘋果則辯稱加密對用戶隱私至關重要。

2025年1月13日，英國倫敦的蘋果商店（Apple Store）。（Reuters）

英國政府兩週前下令蘋果在全球建立查看客戶資料的後門。iCloud備份失去端對端加密意味着蘋果在某些情況下可以讀取原本受到保護的用戶資料如iMessages，並在法律強制要求的情況下將其交給政府。