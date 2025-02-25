遊日注意｜青森破紀錄降雪多處房屋崩塌　京都公路結冰釀6車相撞

日本多地近日受強烈寒流侵襲，紛紛下起暴雪。截至周一（2月24日），青森縣因創紀錄的降雪量，導致390宗房屋受損事件，並使鐵路運行中斷。此外，京都市亦懷疑因公路路面結冰，釀成6車相撞事故。



▼青森縣弘前市測得最深積雪

日本青森電視台（ATV）周一報道，當地弘前市周日迎來160厘米的降雪，為1982年開始記錄以來最大降雪量；青森市則有150厘米，也是本季的最大降雪量。

據報道，截至上周五全縣已有390起房屋受損事件。弘前市小友地區有一間房屋因屋頂積雪嚴重崩塌，必須進行拆除作業；青森市中央1丁目、浪岡區分別都有一間倉庫被雪壓塌。

2025年2月24日，由於大雪造成公路結冰，京都市西京區大枝沓掛町發生車禍，疑似捲入6部車輛。（YouTube/ @kyotonews）

另據《京都新聞》，周一上午京都市西京區大枝沓掛町發生車禍，6架車輛牽涉其中。消防局表示2人輕傷；京都府西京警察署表示，事發現場是山路，當時正下着雪且路面凍結。