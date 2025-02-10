遊日注意︱日本賞櫻花最新預測　福岡東京或3.20起搶先開

2025年，從南到北，日本各地的櫻花盛開時間各不相同。上周四（6日），日本2間民間氣象企業公布最新版的染井吉野櫻開花預測，根據預測，福岡可能是最早開花的地區。



日本氣象公司Weather Map（ウェザーマップ）上周四公布預測，福岡會是最早開花的地區，3月20日開花、3月28日盛開，東京緊隨其後，3月21日開花、3月29日盛開，大阪3月26日開花、4月2日盛開，仙台4月5日開花、4月10日盛開，北海道札幌可能4月25日開花、4月29日盛開。

日本氣象公司Weather Map（ウェザーマップ）上周四（6日）公布預測，福岡會是最早開花的地區。（氣象公司Weather Map）

日本氣象株式會社上周四也發布櫻花開花和盛開的第3次預測日期，東京可能搶先在3月24日開花，跟住是九州地方、四國地方與東海地方接力開花，高知、福岡和鹿兒島3月25日開花，名古屋3月26日開花，廣島3月27日開花，和歌山3月28日開花，大阪、京都3月29日開花，札幌則是4月28日開花。