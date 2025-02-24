遊日本注意：北陸中國地區降雪至今晚　氣象廳籲避免不必要出行

日媒周一（24日）引述日本氣象廳消息指，受冬季氣壓模式及強烈冷空氣影響，日本海沿岸地區自北陸至中國地區持續出現間歇性降雪，料大雪持續至周一晚。



根據日本放送協會，氣象廳提醒民眾，特別是日本海沿岸地區的居民，需注意交通中斷、雪崩、屋頂積雪滑落、停電及樹木倒塌等潛在風險。

截至周一上午5時，各地積雪量已達驚人程度：青森縣酸湯地區積雪深度達5.01米，新潟縣魚沼市為3.84米，山形縣大藏村為3.32米，福井縣大野市則為1.24米。通常降雪較少的地區，如近畿中部及四國地區的平原地帶，也可能出現大雪。

報道指，氣象廳預測，從周一至周二早晨的24小時內，新潟縣、北陸地區、中國地區和近畿地區最大降雪量均為30厘米，持續約一周的寒潮預計25日將會消退，但本月接踵而至的寒潮會導致除雪工作中的意外頻發。

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氣候部門官員呼籲民眾盡量避免不必要的出行，並注意保暖與安全。氣象廳也呼籲公眾警惕大雪對交通的影響，同時嚴加防範雪崩、屋頂積雪滑落以及因積雪造成的停電和樹木傾倒。

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