德國大選｜基民盟回朝　劍指特朗普　「候任總理」默茨的四大任務

2月23日，德國提前7個月舉行大選，前總理默克爾（Angela Merkel）的基民盟（CDU）黨內「廿年政敵」默茨（Friedrich Merz）以稍低於三成得票篤定成為下任總理。

在特朗普（Donald Trump）的對歐敵意之中，默茨選後表明「對我來說，首要任務是儘快增強歐洲，以便我們可以逐漸真正獨立於美國，我從未想過自己會在電視上說出這樣的話，但在上周特朗普發表評論後，很明顯，這屆（美國）政府對歐洲命運基本上是漠不關心的。」

中間右翼慘勝

這場選舉雖然由傳統中間偏右的基民盟－基社盟同盟（CDU-CSU）勝出，但其得票只得28.5%，比民調稍低一些，更是這個同盟史上第二低的得票比例。在現任中間偏左社民黨（SPD）總理朔爾茨（Olaf Scholz）的不濟表現之下，默茨只能說是拿到了一場慘勝。

讓德國主流政黨擔心的是，2013年才成立的極右德國另類選擇黨（AfD）得到20.8%的選票，比2021年選舉結果翻了一半，成為第二大黨。這顯示出這個被視為包容「新納粹」的政黨在形象溫和的總理人選魏德爾（Alice Weidel）帶領之下逐漸獲得更多德國人接受，在其前東德大本營州份選區重挫社民黨，而且也在前西德地區取得一定進帳。

2月23日，默茨在大選結果陸續公布後飲啤酒。即使大家政治立場有多不一樣，飲酒食腸也是各黨選後的共同活動。（Reuters）

雖然魏德爾表明願意同基民盟－基社盟籌組聯合政府，不過德國向來有所謂「防火牆」（brandmauer）的反極右傳統，即使默茨在選前曾在國會同另類選擇黨有過一次極具爭議的合作，但另類選擇黨幾乎沒有任何機會加入政府，只能充當反對派。默茨也是堅決維護這道「防火牆」的人物。

現屆政府中的社民黨和綠黨得票都大不如前，分別以16.4%和11.6%排名第三、第四。傳統德國左翼代表社民黨更有「大黨變小黨」之危，其得票率創下1887年以來新低。社民黨總理朔爾茨承認這是「痛苦的挫敗」，表明將從前線政治退身。

而去年11月才退出現屆政府引發提前大選的重商自由派政黨自民黨（FDP）這次則連5％加入國會的國檻也及不上。其黨魁林德納（Christian Lindner）已表明會退出政治。

特朗普將基民盟－基社盟形容為德國的「保守黨」，形容右翼勝選是「德國偉大的一天」。（Truth Social截圖）

去年才成為的反移民經濟左翼政黨「莎拉·瓦根克內希特聯盟」（Bündnis Sahra Wagenknecht，BSW）得票雖然高於自民黨，卻差0.03個百分點得票才及得上5％的進入國會門檻，因此一席也沒有。

反而，上屆選舉不及5％門檻卻憑3個單獨選區勝選而獲得比例代表制分配議席的極左左翼黨（Die Linke），在這次選舉最後階段得到反建制又反極右的選民支持，最終得到8.8%選票，成為第五大黨。

從這樣的選舉結果來看，德國左翼（社民黨、綠黨、左翼黨、BSW）依然有近四成的支持，未來還是有重振旗鼓的可能。

雖然在勝選之後，默茨強調達成歐洲獨立和自主是其首要目標，恍惚是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上身一般，但默茨要真的爭取歐洲從美國的勢力範圍中獨立出來，未來還有四大任務要應付。

圖為2025年2月23日，極右翼德國選擇黨（Alternative for Deutschland，簡稱AfD）聯席主席魏德爾（Alice Weidel）會見支持者，對票站民調結果表示滿意。（Reuters）

一、迅速籌組聯盟政府

勝選之後，基民盟－基社盟同盟不會馬上執政，其首要任務是要找其他政黨籌組足夠國會過半數的政府。在德國愈來愈變得政黨林立之際，這並不是一件易事。朔爾茨2021年組成的三黨聯盟政府不只籌組困難，在執政之後也因政策主張不同而長期半公開罵戰。這也是其聯盟去年11月拉倒的原因。默茨當然不想重蹈覆轍。

這次選舉中，由於自民黨和BSW兩個非常接近5％支持的小黨最終都不能通過5％的加入國會門檻，其他政黨在這次固定630席的聯邦議會中就能分到更多議席。默茨的基民盟－基社盟同盟一共有208席，而社民黨「爛船還有三斤釘」，得121席，這兩個傳統中間右翼和左翼的政黨加起來剛好夠過半數。

社民黨將會是默茨的首要拉攏組成聯合政府執政的對象，也是他唯一能夠避免「三黨聯合政府」的出路（按：假設反極右「防火牆」還存在）。

不過，默茨在競選期間大罵社民黨人是「白痴」，在德國標準來說已經是非常充滿火藥味，未來要如何同這個有過多次合作經驗的政黨「和好如初」是一個大問題。

社民黨領袖之一Lars Klingbeil（後）與現任社民黨總理朔爾茨。前者未來將會領導社民黨國會黨團。（Reuters）

而且，面對特朗普在貿易、俄烏等議題上的敵意施壓，默茨也希望能迅速組成新政府應對，期望在二至四週內就能「坐正」執政，而不是花以月計的時間去慢慢談聯盟協議（上屆三黨聯盟政府的聯盟協議長達144頁）。默茨能否在極短時間內調和同社民黨的政策分歧，將會是他的第一個考驗。

二、修憲挽救德國經濟

默茨此時坐上總理大位，可算是一種臨危受命。除了應付特朗普之外，德國國內，特別是德國經濟，正在面對極其艱難的處境。過去兩年，德國經濟已經陷入衰退。預計2025年德國經濟的收縮幅度更將擴大至0.5%的水平。這是一個結構性的問題：過去德國經濟依賴美國保護下的和平、俄羅斯的廉價天然氣，以至中國對於德國工業產品的需求，但如今這三個條件都不再存在。

默茨主張去除多餘的官僚主義規管，以發展經濟為先，減省高昂的環保或減排要求，並減低一些福利去鼓勵就業。這些主張都會同社民黨發生衝突。

圖為2025年2月23日，德國保守黨總理候選人、基督教民主聯盟 (CDU) 黨魁默茨（Friedrich Merz）在票站民調公調公布後慶祝。（Reuters）

同一時間，為了應付德國國內反移民的民意，默茨不只要完全扭轉默克爾歡迎難民的政策，甚至要在德國同其他歐洲國家的邊境實施永久人流管制，甚至拒絕難民申請。這也代表了默茨不能依靠外來勞工作為德國經濟增長的動力。

最大的挑戰，更是要修改憲法廢除2009年訂下來的「平衡預算」規定（政府預算結構性赤字不得多於0.35%）。雖然這個規定讓德國政府負債遠低於法國、西班牙、意大利等其他歐元區大國，但這種限制卻讓德國對於產業和基建長期欠缺投資－－最明顯的例子是德國鐵路的經常誤點，其通往周邊國家的火車有時候甚至因為遲到而被阻止入境，以避免擾亂別國的國內鐵路運作。

而且，去除平衡預算更是德國繼續增加國防開支，謀求在軍事上減少對美國依賴的大前提。

對於傳統支持保守財政政策的基民盟，默茨要壓下黨內阻力已有一定難度。

更麻煩的是，修改憲法需要國會三分之二支持，但另類選擇黨和左翼黨在國會分別有151席和64席，構成了可以阻礙修改憲法的關鍵少數。兩個政黨並沒有堅定支持平衡預算的立場，但他們對於援助烏克蘭都有質疑，左翼黨更有和平主義傾向，要讓他們支持修憲恐怕需要其他政黨在烏克蘭問題上作出讓步（按：由於「防火牆」的存在，默茨的主要遊說對象大概是左翼黨）。

左翼黨選舉表現比預期好。該黨其中一位黨魁Ines Schwerdtner在投票結束後同支持者慶祝。（Reuters）

由於任何政策也需要錢來落實，不能推翻憲法「平衡預算」規定的自我設限，縱使默茨心中有多少重振德國的大計，在經濟衰退的背景之下也難以落實。

三、重拾歐盟領導地位

作為歐洲第一大國，經濟佔歐盟近四分之一，德國是歐盟的應然領袖。但過去三年，朔爾茨卻非常謹小慎微，幾乎是拒絕領導，完全沒有以往默克爾的作風。

默茨如今就強調他要讓德國重新擔當起歐盟領導的角色，除了傳統的德法軸心之外，還將利用把波蘭也包括進來的「魏瑪模式」。

目前，馬克龍失去國會多數之後在國內處於弱勢，不能再競逐連任的他也變成了半個跛腳鴨總統。意大利梅洛尼（Giorgia Meloni）政府雖然穩定，但意大利卻沒有足夠的體量來領導歐盟。西班牙經濟表現雖佳，但其左翼政府卻要靠加泰羅尼亞的分離主義者支持執政，存在頗大不確定性。波蘭本年5月也會進行總統選舉，選前波蘭政界不敢作出什麼大動作（例如同意向烏克蘭派兵維和之類），選後也有可能會維持今天「府院分治」的困難局面。

圖為2025年2月17日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會，獲法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）迎接。（Reuters）

在這個形勢之下，德國不只有實力領導歐盟，還有擔當起這個領導角色的必要。

而在去年右翼歐洲人民黨（EPP）再次贏得歐洲議會選舉之後，布魯塞爾的風向也在右轉，將重點轉向經濟發展而非應付氣候轉變，也更加着重歐盟的地緣政治定位。在這樣的歐洲政治風向之中，默茨治下的德國確實有發揮空間。

問題是，德國長期將德國利益置於歐盟利益之上，除了有自身的保護主義之外，還拒絕資助歐盟其他國家。例如默茨選前就表示反對意大利裕信銀行（UniCredit）對於德國商業銀行（Commerzbank）的收購，但這正是歐盟金融整合所需要的；而基民盟也一向抗拒歐盟共同舉債，但這也是未來以歐盟為基礎的產業和國防政策投資所需要的。

默茨要代表德國領導歐盟，不能只限於態度和風格，還要有實際行動。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也是德國基民盟成員。圖為她與默茨去年5月一同出席基民盟黨大會。（Getty）

四、如何獨立於美國？

近年談歐洲「戰略自主」談得最多的是馬克龍。但馬克龍多年來縱然有很多驚人言論（例如2019年的「北約腦死亡」之類），卻從來沒有推出過一套從實際操作上能讓以歐盟為本位的歐洲達成「歐略自主」的整體方案。

也許，來自法國的偉大想法還是需要來自德國的工程式管理來實現。默茨上周有關英法核武保護傘如何擴展到德國的提法，是一個好的開始。

馬克龍的「戰略自主」如今已變成了一個空泛的、說了差不多等於沒說的口號。在特朗普2.0的新挑戰之下，默茨再談「獨立於美國」已沒有2017年馬克龍高舉這個概念時的震撼。如何把馬克龍抽象的「Autonomie stratégique」變成德國版具體的「Strategische Autonomie」，將會是默茨口中其「首要任務」有沒有任何實現可能的重要試驗。