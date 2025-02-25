德國選擇黨大選排名第二　聯合黨魁魏德爾：下次會拿第一

德國極右翼政黨另類另類選擇黨（AFD）首次在大選中位居第二，取得自二戰以來的最好成績。該黨聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）對此表示欣喜。



據路透社報道，德國另類選擇黨在星期天（2月23日）的大選中贏得近五分之一的選票，得票率比2021年翻了一倍。

在選舉結束後柏林舉行的活動上，當魏德爾登上演講台時，支持者向她致意，高呼「愛麗絲為德國！愛麗絲為德國！」

圖為2025年2月24日，德國另類選擇黨（Alternative für Deutschland，AFD）聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）在大選結束後離開新聞發布會現場。（Reuters）

「愛麗絲為德國」（Alice für Deutschland）是一個文字遊戲，讓人想起「Alles für Deutschland」，即「一切為了德國」，這是希特拉的衝鋒隊所使用的口號。

魏德爾在演講中告訴歡呼雀躍的支持者，歷史性的結果表明，該黨已走上執政之路，即使不是現在，也會在下次選舉中獲勝。

由於其他政黨維持「防火牆」阻止德國另類選擇黨執政，該黨加入政府的可能性很小，但魏德爾在演講中暗示，這種情況的改變只是時間問題。

圖為2025年2月24日，德國另類選擇黨（Alternative für Deutschland，AFD）聯合黨魁魏德爾（Alice Weidel）。（Reuters）

她說：「我們仍伸出手來組建政府。」她補充說，如果排名第一的聯盟黨選擇與左翼政黨，而不是與另類選擇黨一起執政，那將等同於「選舉舞弊」。

魏德爾說：「如果發生這種情況，下次我們會排名第一。」

德國另類選擇黨傳統上的基本盤為退休老人，但這次他們在年輕人中取得成功。出口民調顯示，25歲至34歲人群中，22%投票支持另類選擇黨，而70歲以上的比率僅為10%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

