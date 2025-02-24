北約還有用？　德國總理候選人默茨：美國對歐洲命運「漠不關心」

綜合德新社、「政客」新聞網歐洲版等23日報道，在率領保守派勢力贏得德國大選後，德國聯盟黨總理候選人、基民盟主席默茨（Friedrich Merz）對北約當前形式的作用提出質疑。他表示，鑑於美國特朗普政府對歐洲的命運「漠不關心」，德國必須從根本上重塑其安全政策，結束長久以來對華盛頓的依賴。



德國23日舉行新一屆聯邦議院（議會下院）選舉。初步計票數據顯示，基民盟和基社盟組成的聯盟黨以不到30%的得票率排名第一。默茨23日晚做客德國電視二台（ZDF）一檔政治辯論節目宣布勝選，並表示：「對我來說，絕對優先的任務是盡快加強歐洲，以便我們能夠真正逐步實現擺脫對美國的依賴。」

「我沒想到我會在電視節目上說這些，但最遲在（美國總統）特朗普上周的言論之後，很明顯……本屆（美國）政府對歐洲的命運漠不關心。」默茨補充道。

俄美上週在沙特阿拉伯「單聊」俄烏衝突後，特朗普日前接連「嗆聲」烏克蘭總統澤連斯基，先是在記者會上暗示衝突應歸咎於烏克蘭政府，又在社交媒體上將澤連斯基稱為「獨裁者」，指責烏克蘭「玩弄」美國。特朗普此番言論遭到多個歐洲盟友的批評，並在美國國內引發不小爭議。

「過去幾天給我的印象是，俄羅斯和美國繞過了烏克蘭和歐洲，正達成一定的共識。」默茨說，雖然他還「殘存」希望，認為美國也許不會將烏克蘭完全排除在和平談判之外，但他對此並不樂觀，「我不確定美國政府在未來幾周和幾個月內會對這場衝突採取什麼立場」。

報道說，默茨由此甚至質疑，由美國主導的北約軍事聯盟在當前形式下是否還能繼續發揮作用。「我很好奇，我們將如何應對6月底的北約峰會。」默茨稱，「我們是否仍將以目前的形式談論北約，或者我們是否必須更快地建立獨立的歐洲防務能力……我對美國正在發生的事情不抱任何幻想。」

此外，默茨還在節目中抨擊特朗普的盟友、德國大選前曾投書德媒「力挺」極右翼選擇黨的美國億萬富翁馬斯克「干預德國選舉」，並稱這和來自俄羅斯的干預一樣「具有戲劇性、激烈，最終令人憤慨」。「我們正受到來自兩方面的巨大壓力，我現在的當務之急就是在歐洲建立團結。」默茨表示。

2025年2月23日，德國柏林，2025年大選出口民調結果公布後，德國基督教民主聯盟 (CDU) 黨魁默茨 (Friedrich Merz) 向媒體發表講話。（Reuters）

「政客」新聞網歐洲版指出，身為德國候任總理的默茨這番直言不諱的批評，恐怕是近一周多以來，歐洲國家領導人對特朗普種種言論最為強烈的一次回應。歐洲自1945年以來一直仰賴美國提供安全保障，報道評價，默茨的言論標誌着一個歷史性的分水嶺，揭示了特朗普如何深刻動搖了歐洲的政治基礎。

默茨近日還主張，德國應和法國、英國就「核共享」問題進行對話。「我們必須為特朗普不再履行《北大西洋公約》的協防承諾做好準備。」默茨21日接受採訪時說，「我們歐洲很可能必須在核保護問題上減少對美國的依賴，這是外交界和安全政策界多年來一直在討論的問題。」

不過，考慮到德國此次大選中，沒有任何一個政黨得票超過半數，各政黨間仍需協商談判、組建執政聯盟，尚不清楚默茨上台後能否將當前的表態一以貫之。「政客」新聞網歐洲版23日則期待，默茨能在烏克蘭危機和更廣泛的地區安全政策上，引導歐洲走向一個全新的方向。

德國聯邦選舉委員會24日凌晨公布的初步計票結果顯示，以默茨為總理候選人的聯盟黨得票率為28.6%；德國選擇黨得票率為20.8%，排名第二；現任總理朔爾茨所在的社會民主黨（社民黨）得票率為16.4%，排名第三；綠黨以11.6%的得票率位居第四；左翼黨的得票率為8.8%。

默茨此前多次聲稱，不會與選擇黨合作，選前大部分觀點認為，德國大概率會形成「聯盟黨+社民黨」或「聯盟黨+綠黨」兩種政府架構。如果選舉委員會公布的最終投票結果與初步統計結果差距不大，上述兩種組合均無法在議會拿到超過半數議席，屆時德國政壇可能再現「三黨聯盟」複雜局面。

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