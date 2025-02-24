引發香港海嘯波？南海槽地震機率增至82%　日本3月底公布損失估計

日本政府地震調查委員會重新評估未來30年南海海槽發生黎克特制8到9級地震的概率後，根據2025年最新推算，概率從先前的約74%至81%上升至75%至82%。這一數據引發廣泛關注，尤其是曾準確預測311大地震的日本漫畫家「竜樹諒」在其著作《我所看見的未來》中預言，日本將於2025年7月5日早上5時發生劇烈地震，進一步加劇公眾對地震風險的擔憂。為應對可能的災害，日本政府計劃3月底發布南海海槽大地震可能造成的損失的最新估計數字，以便更好地制定防災與應急措施。與此同時，香港天文台亦分析南海海槽地震對香港的潛在影響，指不排除有4大因素可能引發海嘯波來到香港。



日媒上周二（18日）報道，關於南海海槽大地震，日本政府決定修改10多年前做出的損失估算，並於3月底左右公布有關消息。

對於近期可能發生的南海海槽大地震，日本政府2012年公布消息指，最壞情況下，將有32.3萬人死亡，238萬多棟建築物被徹底摧毀或燒毀，約950萬人需要被疏散，經濟損失高達220萬億日圓（約11萬億港元）。

《我所看見的未來》曾預言311、新冠病毒。（網頁截圖）

香港天文台2月14日發文指，近期日本政府機構的地震海嘯專家就南海海槽發生地震的潛在風險多次作出警示，指若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的大海嘯，提醒民眾為隨時可能發生的南海海槽地震作好準備。

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香港天文台表示，由於該地較接近香港，其海嘯波將在6小時左右抵達香港東南部海域，並在之後1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。而根據海嘯模擬結果，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部份沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。