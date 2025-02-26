馬斯克政府效率部21人辭職 拒絕協助廢除關鍵公共服務
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後大力削減聯邦政府規模，並任命富豪馬斯克（Elon Musk）領導政府效率部（DOGE）展開審查及裁員，引起多個聯邦機構反彈。最新消息稱，DOGE有21名公務員提出辭職，稱拒絕利用自己的技術專長「廢除關鍵公共服務」。
稱無法履行恪守憲法承諾 斥DOGE成員多為政治空想家
該批員工聯合發表辭職信，稱曾宣誓為美國人民服務，並在每名總統任內均恪守對憲法，「但顯然我們現在不再能夠履行這些承諾」。他們表示，不會利用個人技能專長來破壞核心政府系統、危害國民的敏感數據、廢除關鍵的公共服務，也不會利用個人的專業知識，令DOGE的行為合法化。
他們又警告，馬斯克招募的DOGE成員中，許多都是政治空想家，對於削減聯邦政府規模的工作，根本不具備所需的技能或經驗。
均為技術人員 指DOGE構成安全風險
辭職者均為技術人員，曾任職聯邦數碼服務局（United States Digital Service，USDS），部門在前總統奧巴馬（Barack Obama；又譯歐巴馬）任內成立，不少人都曾在Google、Amazon等科技公司擔任高階職務。該部門在本月初有45人被解僱、65人被納入DOGE。
他們在辭職信中稱，加入政府是出於對公共服務的責任感，但在特朗普就職翌天，他們就被叫去參加一系列訪問，令他們警覺DOGE的破壞性。信中又稱，曾被質詢政治忠誠度，提問人員中有幾位拒絕表明身份，試圖挑撥同事之間的矛盾，且展示出「有限的」技術能力，均構成安全風險。
白宮：任何抗議或訴訟都無法阻止特朗普
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）發聲明稱，任何認為透過抗議、訴訟能阻止特朗普的人，過去幾年肯定是在與世隔絕。特朗普不會放棄履行他的承諾，將繼續令聯邦政府更加高效、對辛勤工作的納稅人更加負責。
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